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Dünya

Kosova'daki Şivan Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışı yapıldı

Kosova'nın güneybatısındaki Yakova şehrinde, 74'üncü Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışı gerçekleştirildi.

Eren Beksaç  | 18.08.2024 - Güncelleme : 18.08.2024
Kosova'daki Şivan Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışı yapıldı Fotoğraf: Eren Beksaç/AA

Kosova

Bridge Divers atlayış kulübü tarafından Yakova Belediyesi işbirliğinde 74'üncüsü düzenlenen atlama yarışı, yüzlerce seyirciye görsel şölen yaşattı.

18. yüzyılda inşa edilen, Birinci Dünya Savaşı sırasında tamamen yıkıldıktan sonra yeniden onarılan tarihi köprüde geleneksel olarak düzenlenen atlama yarışlarında 20'den fazla Kosovalı sporcu 22 metre yükseklikten Beyaz Drin Nehri'nin sularına atladı.

Şivan Köprüsü'nden atlama geleneği, 1954'ten Kosova Savaşı'nın yaşandığı 1999'a kadar kesintisiz devam ederken, birkaç yıllık aranın ardından 2014'te tekrardan düzenlenmeye başlandı.

Etkinliğin yeniden uluslararası düzeye çıkarılarak ülke turizmine katkı sağlanması hedefleniyor.

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