Kosova'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kilogramlık bomba imha edildi
Kosova'nın Kaçanik kasabasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kilogramlık bomba, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) ekibince imha edildi.
Kosova
KFOR tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bölge halkı tarafından 26 Nisan'da Kaçanik'te bir nehrin yakınında bulundu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
250 kilogram ağırlığındaki bomba, Kosova polisi işbirliğinde KFOR bünyesinde görevli Avusturyalı askerlerce öğle saatlerinde imha edildi.
Kosova polisi de bir açıklama yaparak, vatandaşların güvenliği için olay yeri çevresinde 1000 metrelik bir güvenlik çemberi oluşturulduğunu bildirdi.
Polis açıklamasında, operasyonun başarıyla tamamlandığı ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.