Kosova’da görevli Türk askerleri, Kadir Gecesi dolayısıyla Prizren’de iftar verdi
Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, Kadir Gecesi vesilesiyle ülkenin güneyindeki Prizren şehrinde iftar verildi.
Kosova
Prizren'in tarihi Şadırvan Meydanı'ndaki iftar programına, Türkiye’nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı İstihkam Albay Ersin Çelikkanat, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen’in yanı sıra belediye başkanları, Kosova’daki Türk kurum ve kuruluş temsilcileriyle Türk askerleri ve davetliler katıldı.
Türk Temsil Heyet Başkanı Çelikkanat programda yaptığı konuşmada, davetlilerin Kadir Gecesi'ni kutladı.
Ramazanda insanlar arasında sevgi, saygı ve hoşgörünün yoğun şekilde yaşandığını belirten Çelikkanat, "Dostluğun, barışın, yardımlaşmanın, birlik ve beraberlik anlayışının en ileri düzeye vardığı bir ramazan ayını daha kardeş Kosova halkı ile birlikte geçirmenin mutluluğu ve sevincini yaşıyoruz." dedi.
Mehmetçik ve iftar programına katılan yaklaşık 250 Kosovalı, akşam ezanının okunmasıyla dua edip orucunu açtı.
Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da barış gücü olarak görev yapıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.