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Dünya

Kosova’da bomba ihbarı nedeniyle kapatılan Adem Jashari Havalimanı tekrar açıldı

Kosova’nın başkenti Priştine’de bugün bomba ihbarı nedeniyle kapatılan Adem Jashari Havalimanı kontrollerin ardından tekrar açıldı.

Furkan Abdula   | 28.12.2022
Kosova’da bomba ihbarı nedeniyle kapatılan Adem Jashari Havalimanı tekrar açıldı

Üsküp

Kosova polisinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde bomba ihbarı yapılan Adem Jashari Havalimanı’nda gerekli kontrollerin yapıldığı ve herhangi bir patlayıcı madde bulunmadığı ifade edildi.

İhbarın asılsız çıktığı belirtilen açıklamada, “İlgili kurumların gerçekleştirdiği kontroller sonucunda havalimanındaki çalışmalar normale döndü.” ifadesi kullanıldı.

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