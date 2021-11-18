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Dünya

Kongo'daki Nyamuragira yanardağının tekrar faaliyete geçebileceği uyarısı yapıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma şehrinde, dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Nyamuragira yanardağının yakında faaliyete geçebileceği uyarısında bulunuldu.

Ahmet Emin Dönmez   | 18.11.2021
Kongo'daki Nyamuragira yanardağının tekrar faaliyete geçebileceği uyarısı yapıldı

Yaounde

Goma Volkanolojik Gözlemevi (OVG) Direktörü Kasereka Mahinda yaptığı açıklamada, Nyamuragira yanardağında iç patlamalar tespit ettiklerini bildirdi.

Nyamuragira yanardağında magmanın çok uzak olmadığını belirten Mahinda, yakında dış patlama yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Yanardağda uzun süredir iç patlamalar yaşandığını kaydeden Mahinda, dış patlama yaşanması durumunda insani ve çevresel felaketlere yol açabileceğini ifade etti.

Nyamuragira yanardağı son olarak bu yıl 23 Mayıs'ta faaliyete geçmiş, lavlar şehrin içine kadar ulaşmış, 32 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evsiz kalmıştı.

Yanardağın 2002’de faaliyet geçmesiyle de 250 kişi ölmüş, 120 bin kişi evsiz kalmıştı.

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