Kolombiya'nın milli yemeği ve paylaşmanın simgesi: "Sancocho antioqueno"
Kolombiya'nın zengin mutfak kültürünü dünyaya tanıtan "Sancocho antioqueno", ülkenin milli yemeği olmasının yanı sıra bereketin ve paylaşmanın simgesi kabul ediliyor.
MEDELLİN
Asırlardır Kolombiya'da aile sofralarını süsleyen bu geleneksel yemek, özellikle özel günlerde sokaklarda odun ateşinde dev kazanlarda pişiriliyor.
Latin Amerika'nın birçok ülkesinde farklı versiyonları bulunan Sancocho, Kolombiya'da bol malzemesiyle öne çıkarken arşivlerde bu yemeğin ilk kez Afrika kıyılarındaki İspanyol takımadalarından Kanarya Adaları'nda yapıldığı tahmin ediliyor.
İspanyolların Latin Amerika ve Karayipleri sömürgeleştirmesiyle Sancocho, zaman içinde et ve sebzelerle zenginleştirilerek bugünkü halini aldı.
Kraliyet İspanyol Akademisi'ne göre "Sancocho" kelimesi, Latince "sub-coctum (kaynatılmış)" anlamına geliyor.
Kolombiya mutfağının en önemli lezzetlerinden kabul edilen bu yemek, tavuk, sığır eti veya tercihe göre balık, yuca (manyok), patates, mısır, soğan, havuç, platano (yeşil muz) ve çeşitli baharatlarla hazırlanıyor.
Ülkenin farklı bölgelerinde tarifler değişiklik gösterse de Sancocho, Kolombiya'nın ulusal ve bereketli yemeği olarak aile toplantılarında ve özel günlerde sofralardan eksik olmuyor.
Yoksul mahallelerde paylaşımın simgesi
Komşuluk ve dayanışmanın güçlü olduğu yoksul mahallelerde neredeyse her sokak başında birilerinin odun ateşinde Sancocho pişirdiği görülüyor.
Ekonomik durumu daha iyi olan bir aile veya restoran sahibi, önce tüm malzemeleri satın alıyor, ardından pişirme sürecinde komşularından yardım istiyor.
Müzik ve sohbet eşliğinde malzemeler, tek tek doğranarak tencerelere konuyor ve sonrasında kazanlarda saatlerce pişiriliyor.
Sancocho hazır olduğunda kim olduğuna bakılmaksızın isteyen herkese bir tabak ikram ediliyor.
Kolombiya Sabana Üniversitesinden Öğretim Görevlisi Carlos Enrique, et suyunun Sancocho’ya lezzet kattığını belirterek, "Tüm malzemeler birlikte pişirilir ve bu, yumru kökler, baklagiller ve proteinlerin mükemmel bir kombinasyonunu oluşturur. Bu kadar lezzetli olmasının sırrı, etin suyunun yemeğe kattığı derin aromadır." dedi.
Aynı üniversiteden Antropolog Sanchez Ramos da bu tür yemeklerin tarihinin 10 bin yıl öncesine dayandığını belirterek, "Sancocho, İspanyol yemek kültürü ile Afrika mutfağının birleşimidir. Yeşil muz gibi malzemeler, Afrika etkisini yansıtırken pişirme tekniği, İspanyol geleneğinden gelir." ifadelerini kullandı.
"Bir araya gelmek ve paylaşmak anlamına geliyor"
Medellin'in Castilla Mahallesi'nde yaşayan mahalle sakinlerinden Jessica Morales, özel günlerde dev kazanlarda Sancocho pişirdiklerini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:
"Önce manava ve kasaba gidip bütçeme uygun malzemeleri alıyorum. Komşularla birlikte yemeği hazırlıyoruz. Bu süreç bizim için sadece yemek yapmak değil bir araya gelmek ve paylaşmak anlamına geliyor."
Yüzyıllardır devam eden bu geleneği sürdürmek isteyen Morales, "Sancocho, her yıl başında tüm mahalleli ve yoldan geçenler için hazırlanır. Yeni yılı hep birlikte kutlamak, dostluğu ve paylaşımı büyütmek istiyoruz. Sokaktan geçen bir taksici de olsa, bir yabancı da olsa ona bir tabak yemek sunarak 'Merhaba' diyoruz." şeklinde konuştu.
Mahallede Sancocho'nun hazırlanmasına yardım eden Alex Velez de Kolombiya’ya gelen herkese bu yemeği tatmalarını tavsiye ederek, "Sancocho'yu denemek, Kolombiya’yı hissetmek demektir. Buraya gelen yabancıların, bu yemeği tattıklarında Kolombiya'nın sıcaklığını ve misafirperverliğini hissedeceğine inanıyoruz." yorumunda bulundu.
"Sancocho, sadece bir yemek değil"
Restoran sahibi Albert Camilo da geleneksel Sancocho'yu dev kazanlarda saatler süren hazırlıkla pişirerek önce müşterilerine, sonra da sokaktan geçen herkese ikram ediyor.
Camilo, "Sancocho, sadece bir yemek değil barışı, sevgiyi ve dayanışmayı temsil ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da aynı heyecan ve mutlulukla yüzlerce kişiye bir tabak dolusu yemek ikram ettik. Bugün 200 kişi için yemek yaptık ve isteyen herkese dağıttık." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.