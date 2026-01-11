Dolar
Dünya

Kolombiyalı şarkıcı Jimenez'in içinde bulunduğu küçük uçağın düşmesi sonucu 6 kişi öldü

Kolombiya'da küçük uçağın düşmesi sonucu aralarında ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti.

Sinan Doğan  | 11.01.2026 - Güncelleme : 11.01.2026
Kolombiyalı şarkıcı Jimenez'in içinde bulunduğu küçük uçağın düşmesi sonucu 6 kişi öldü

Bogota

Boyaca yönetim bölgesine bağlı Paipa kentinden Medellin'e gitmek üzere havalanan uçak, kalkıştan kısa süre sonra yere çakıldı.

Kazada, aralarında pop müziğin tanınan isimlerinden Jimenez'in de bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Konser vermek üzere Medellin'e giden 35 yaşındaki sanatçının ölümü, ülke genelinde büyük üzüntü yarattı.

Jimenez’in, kazadan yaklaşık 20 gün önce katıldığı bir televizyon programında, uçak kazalarıyla ilgili birkaç kez rüya gördüğünü söylediği ortaya çıktı.

Programda bu rüyalardan söz eden sanatçı, tedirgin olduğunu belirterek, "Uçakta kaza yapacağımızı ve pilota gidip uçağı geri çevirmesini söylemem gerektiğini 3 kez rüyamda gördüm. Uçak pilotu ise bana 'Patron, iyi ki bunu bana söyledin çünkü bir şeyler ters gitmişti.' dedi. Rüyalarımdan birinde, öldüğümüzü ve haberlerde yer aldığımızı gördüm." ifadelerini kullanmış.

Caldas yönetim bölgesine bağlı Manzanares'te 1991 yılında doğan Yeison Jimenez, "Aventurero", "Vete" ve "Mi venganza" gibi hit şarkılarıyla son yılların en popüler ve en çok dinlenen Kolombiyalı sanatçıları arasında gösteriliyordu.

