Dolar
15.21
Euro
16.07
Altın
1,862.05
ETH/USDT
2,395.70
BTC/USDT
31,808.00
BIST 100
2,488.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ankara’da Trans Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı Birliği Genel Kurulu Açılış Töreni’nde konuşuyor
logo
Dünya

Kolombiya'da suç örgütü elebaşı Otoniel'in ABD'ye iadesi çatışmalara yol açtı

Kolombiya'nın en büyük suç örgütlerinden Clan del Golfo'nun başındaki "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga'nın ABD'ye iade edilmesi nedeniyle çıkan çatışmalarda 6 kişi öldü.

Sinan Doğan   | 10.05.2022
Kolombiya'da suç örgütü elebaşı Otoniel'in ABD'ye iadesi çatışmalara yol açtı Fotoğraf: Juancho Torres/AA

Bolivar

Clan del Golfo adlı suç örgütü üyeleri, Otoniel'in ABD'ye iadesine misilleme olarak ülke genelinde "silahlı grev" adını verdikleri saldırılar düzenledi.

Saldırıların ilk 3 gününde 180'ni aşkın aracın ateşe verildiği ülkede, çıkan çatışmalarda biri polis, biri asker 6 kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik güçlerinin Clan del Golfo'ya yönelik operasyonlarında ise biri örgüt elebaşı olmak üzere 92 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda 12 silah, 481 mermi, 6 el bombası, 23 cep telefonu ile bir miktar paraya el konuldu.

Kolombiya'nın Antioquia, Cordoba, Sucre, Bolivar ve Choca yönetim bölgelerinde, çok sayıda ihbarın geldiği ve çatışmaların buralarda yoğunlaştığı bilgisi paylaşıldı.

Otoniel'in ABD'ye iadesi

Başkent Bogota'daki Dijin Hapishanesi'nden alınan Otoniel, Catam Askeri Havaalanı'ndan N110CP numaralı bombardıman uçağıyla 5 Mayıs'ta New York'a bağlı Brooklyn'deki federal bir hapishaneye gönderilmişti.

Kolombiya'da onlarca cinayet, adam kaçırma, suç örgütü kurma, uyuşturucu kaçakçılığı dahil 120 suçtan yargılanan suç örgütü Clan del Golfo'nun elebaşı Otoniel'in ABD'de, bu ülkeye uyuşturucu sevkiyatı yapmaktan yargılanacağı bildirilmişti.

Otoniel'in yakalanması

Otoniel, 23 Ekim 2021'de, ülkenin kuzeybatısındaki Necocli kasabasında, 22 helikopter, 650 polis ve ordu mensubunun katıldığı "Osiris" adı verilen operasyonda yakalanmıştı.

Devlet Başkanı Duque, Otoniel'in yakalanmasının, 2 Aralık 1993'te ölü ele geçirilen uyuşturucu baronu Pablo Escobar'dan bu yana örgüt elebaşlarına vurulmuş en büyük darbe olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kaçakçıları arasında gösterdiği Otoniel, bu ülkeye tonlarca kokain göndermekle de suçlanıyordu.

Otoniel, 2012'de operasyonda güvenlik güçlerince öldürülen kardeşi Juan de Dios'un yerine suç örgütünün başına geçmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'in başkenti Pekin'de Omicron vakalarının tetiklediği salgın sürüyor
Pfizer'ın Kovid-19 hapı nükseden vakalar nedeniyle sorgulanıyor
Türkiye'de 1542 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti
Çin'de son 24 saatte 4 bin 333, Hong Kong'da 266 Kovid-19 vakası tespit edildi
Japonya, yabancı turiste yönelik Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya hazırlanıyor

Benzer haberler

Kolombiya'da suç örgütü elebaşı Otoniel'in ABD'ye iadesi çatışmalara yol açtı

Kolombiya'da suç örgütü elebaşı Otoniel'in ABD'ye iadesi çatışmalara yol açtı

Kolombiya 'Otoniel' lakaplı uyuşturucu kaçakçısını ABD'ye iade etti

Kolombiya'da bayram namazı kılındı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Maarif Vakfı dünyanın en büyük 5. eğitim kurumu haline geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Maarif Vakfı dünyanın en büyük 5. eğitim kurumu haline geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye-Kolombiya iş birliğini küresel alana taşımak için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye-Kolombiya iş birliğini küresel alana taşımak için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız
Bakan Çavuşoğlu: Latin Amerika bölgesinde ilişkilerimizi geliştirmek için önem veriyoruz

Bakan Çavuşoğlu: Latin Amerika bölgesinde ilişkilerimizi geliştirmek için önem veriyoruz