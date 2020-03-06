Kolombiya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
İtalya'dan ülkesine döndükten sonra rahatsızlanan 19 yaşındaki Kolombiyalıya Kovid-19 virüsü bulaştığı duyuruldu.
Bogota
Güney Amerika ülkesi Kolombiya’da bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkeye bir süre önce İtalya’nın Milano kentinden gelen ve hastalık belirtileriyle sağlık kuruluşunda tedavi altına alınan 19 yaşındaki bir Kolombiyalıda Kovid-19 tespit edildiği kaydedildi.
Bogota Büyükşehir Belediye Başkanı Claudia Lopez de sosyal medya hesabından açıklama yaparak, hastanın 2 Mart’ta kentteki hastanelerden Santafe Vakfında tedavi altına alındığı bilgisini paylaştı.
Planlanan önlemlerin alındığını ve bu yönde hareket edeceklerini vurgulayan Lopez, Kolombiyalılardan panik yapmamalarını istedi.
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