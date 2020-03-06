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Dünya, Sığınmacılar Avrupa yolunda

Yunan askerleri sığınmacıların kıyafetlerini çıkartarak darbetti

Yunanistan güvenlik güçleri, sığınmacıları elbiselerini çıkartarak darbetti. Edirne'nin sınır köylerine gelen sığınmacılara köylüler battaniye ve kıyafet verdi.

Cihan Demirci   | 06.03.2020
Yunan askerleri sığınmacıların kıyafetlerini çıkartarak darbetti

Edirne

Avrupa hayaliyle yola çıkan sığınmacıların Edirne'ye gelişi sürüyor. 

Bir grup sığınmacı, sınır hattındaki köylerden ve Meriç Nehri'nden lastik botlarla Yunanistan'a geçti.

Sınırı geçen bazı sığınmacılara müdahalede bulunan Yunanistan güvenlik güçleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacıları darbettikten sonra yarı çıplak halde Meriç Nehri'nden geri gönderdi.

Edirne'nin sınır köylerine gelen sığınmacılara köylüler battaniye ve kıyafet verdi.

Vücutlarında darp izleri olan ve ıslanan sığınmacılar ateş yakarak ısınmaya çalıştı.



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