Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Petro'ya destek yürüyüşü
Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun çağrısıyla sokaklara çıkan vatandaşlar, hükümetin çıkarmak istediği reformlara destek verdi.
Bogota
Başta başkent Bogota olmak üzere birçok şehirde yürüyüş düzenleyen kalabalık gruplar, ellerinde Kolombiya bayrakları ve Petro’nun posterleriyle hükümete olan desteklerini ifade etti.
Hükümetin hayata geçirmek istediği çalışma, sağlık, eğitim ve emeklilik reformlarını onaylamayan Kongre’ye tepki gösteren göstericiler, Petro yanlısı sloganlar attı.
Bogota'daki Ulusal Park'ta toplanan yüzlerce kişi, müzik ve sloganlar eşliğinde tarihi Bolivar Meydanı'na kadar yürüdü.
Meydanda toplanan kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Petro, ülkedeki temel problemlerin çözümü için halka başvurmaktan kaçınmayacaklarını belirtti.
"Kolombiyalı siyasi sınıf, halkın gücünün ne anlama geldiğini unuttu"
Petro, "Halkın mağlup edildiği, aşağılandığı dönemler artık geride kaldı. Kolombiya halkına ihanet ettiler; bunu açgözlülükle, para için yaptılar. Sermaye sahiplerine satılan Kolombiyalı siyasi sınıf, halkın gücünün ne anlama geldiğini unuttu." ifadelerini kullandı.
Halkın yararına reformları onaylamayan Kongre üyelerinin görevde kalmaması gerektiğini savunan Petro, "Kongre üyeleri halkın çıkarına hizmet etmiyorsa, oradan uzaklaştırılmaları gerekiyor." dedi.
Ülkenin üçüncü büyük kenti Cali’de düzenlenen yürüyüşe katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francia Marquez ise 8 Mart 2026’da yapılacak Kongre seçimlerine işaret ederek, "Bu ülkede bir sonraki seçimlerde iyi bir karar vermek zorundasınız. Eğer mevcut Kongre'yi seçmeye devam ederseniz, halk sefalet koşullarına maruz kalmaya devam edecek." diye konuştu.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı protestolar olaysız şekilde tamamlandı.
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