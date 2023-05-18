Dolar
19.76
Euro
21.44
Altın
1,984.34
ETH/USDT
1,826.80
BTC/USDT
27,376.00
BIST 100
4,661.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kolombiya'da 2 hafta önce düşen küçük uçaktaki 4 çocuk sağ bulundu

Kolombiya'da, 1 Mayıs'ta içindeki 7 kişiyle kaybolan ve dün enkazı bulunan küçük uçaktaki 4 çocuğun sağ bulunduğu bildirildi.

Sinan Doğan  | 18.05.2023 - Güncelleme : 18.05.2023
Kolombiya'da 2 hafta önce düşen küçük uçaktaki 4 çocuk sağ bulundu

Bolivar

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Askerlerimizin çetin aramaları sonucu Guaviare'de düşen uçaktaki 4 çocuğu sağ olarak bulduk. Ülke için büyük bir sevinç." ifadesini kullandı.

Düşen uçakta "mucize" sonucu hayatta kalan 11 aylık bebeğin de olduğu, kardeşlerin ormanda tespit edildiği belirtildi.

13 yaşındaki Lesly Bonbaire, 9 yaşındaki Soleiny Ranoque, 4 yaşındaki Tien Ronoque ve 11 aylık bebek Cristian Ranoque'nin düşen uçaktan nasıl sağ çıktığı ve 17 gün boyunca ne şekilde hayatta kaldığına dair detay paylaşılmadı.

Blu Radio'nun haberinde, kardeşlerden en büyüğü Lesly'nin, küçük kardeşlerini hayatta tutabilmek için ormanda geçici bir sığınak kurduğu bilgisi paylaşıldı.

Ülkenin güneyindeki ormanlarda dün enkazı bulunan küçük uçaktaki diğer 4 kişinin ise cesedi tespit edilmişti. Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jose kentinde düştüğü sanılan HK 2803 numaralı küçük uçakta 7 kişinin bulunduğu belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil bariyerde asılı kaldı
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin girişimiyle "İslamofobi" terimi UNESCO'nun ayrımcılık ve ırkçılıkla ilgili karar tasarısında yer alacak
İzmir Körfezi'nde deniz yosunu yayılımı sürüyor

Benzer haberler

Kolombiya'da 2 hafta önce düşen küçük uçaktaki 4 çocuk sağ bulundu

Kolombiya'da 2 hafta önce düşen küçük uçaktaki 4 çocuk sağ bulundu

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen arama kurtarma köpeği "Aaron" hayatını kaybetti

Kolombiya'nın saklı hazinesi: Providencia Adası

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet