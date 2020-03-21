Euro
7.01
Dolar
6.55
BIST 100
85,795.79
Altın
1,498.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Kolombiya Kovid-19 nedeniyle gelecek hafta tam karantinaya girecek

Nüfusu 49 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Kolombiya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında 25 Mart-13 Nisan'da tamamen karantinaya girecek.

Lokman İlhan   | 21.03.2020
Kolombiya Kovid-19 nedeniyle gelecek hafta tam karantinaya girecek

Bolivar

Kolombiya'da Kovid-19 salgınına karşı önlemler

Kolombiya, ülkede 100'den fazla kişiye bulaşan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında önlem almayı sürdürüyor. Ülkenin birçok bölgesinde sokağa çıkma yasağı uygulanırken, başkent Bogota'da Cuma gününden itibaren "en kötü senaryoya hazırlık" kapsamında 4 gün sürecek tam karantina provası yapılacak. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )

Birçok bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen ve başkenti Bogota'da uygulanan 4 günlük tam karantina provası süren Kolombiya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 158'e ulaşırken, ülkede alınan önlemlerin kapsamı da genişletilmeye devam ediyor.

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da sağlık alanındaki uzmanlarla bir araya gelen Devlet Başkanı Ivan Duque, toplantı sonunda düzenlenen basın toplantısında ülkenin 25 Mart itibariyle tam ve zorunlu karantinaya gireceğini duyurdu.

Karantinanın 13 Nisan'da sona ereceğini kaydeden Duque, bu uygulamayla tüm Kolombiya toplumunun korunması, gıda arzının ve ilaçlara ulaşımın garanti altına alınması ve başlıca kamu hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanmasının amaçlandığını söyledi.

Duque, ihtiyaç sahibi aileler, gençler ve yaşlılara hali hazırda devam eden özel programlara ek ödemeler sağlanacağını, kredi borçlarını ödeyemeyenler için yeni bir yardım programı hazırlanacağını, gelir düzeyi düşük tüketicilere KDV iadesi yapılacağını açıkladı.

Başkent hali hazırda tam karantinaya girdi

Halihazırda birçok bölgesinde sokağa çıkma yasakları uygulanan Kolombiya’da başkent Bogota, belediyenin uygulamaya aldığı 4 günlük tam karantina provasına başladı.

Başkentlilerin çok büyük oranda katılım gösterdiği ve Bogota'nın sokaklarını tenhalaştıran karantina sırasında polis ve göçmenlik idaresi yetkilileri kent merkezindeki birçok konaklama merkezini denetledi.

Karantina tatbikatı sırasında dışarı çıkan Kolombiyalı ve yabancılar ise devriye görevi yapan güvenlik güçlerince durduruldu ve evlerine gönderildi, uyarılara aldırmayan 86 kişi ise para cezası aldı.

Kolombiya'da ve bölgede vaka sayısı artıyor

Bu arada Kolombiya'da Kovid-19'a yakalananların sayısı 158'e yükselirken, bu rakam 5 kişinin hayatını kaybettiği Ekvador’da 367'ye, 1 kişinin hayatını kaybettiği Panama’da 200'e, 4 kişinin hayatını kaybettiği Peru'da ise 263'e yükseldi.

Önceki gün 42'ye çıktığı açıklanan rakamda son 24 saatte bir değişiklik olmayan Venezuela'da ise Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet televizyonu VTV'ye telefonla bağlanarak halkı karantinada kalmayı sürdürmeye çağırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini aştı
Meslek liseleri tek kullanımlık önlük ve tulum üretimine başladı
Kolombiya Kovid-19 nedeniyle gelecek hafta tam karantinaya girecek
YÖK koronavirüs önlemleri kapsamında Kıbrıs'ta okuyan öğrencilere ilişkin kararlar aldı
Ürdün'de sokağa çıkma yasağı başladı

Benzer haberler

Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini aştı

Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini aştı

Kolombiya Kovid-19 nedeniyle gelecek hafta tam karantinaya girecek

Papua Yeni Gine’de ilk Kovid-19 vakası görüldü

Singapur'da koronavirüsten ilk can kayıpları yaşandı

Singapur'da koronavirüsten ilk can kayıpları yaşandı
Küba Kovid-19 önlemleri kapsamında sınırlarını kapatıyor

Küba Kovid-19 önlemleri kapsamında sınırlarını kapatıyor
Avustralya’da Kovid-19 önlemine uyulmayan plaj kapatıldı

Avustralya’da Kovid-19 önlemine uyulmayan plaj kapatıldı