Euro
10.03
Dolar
8.24
BIST 100
1,441.33
Altın
1,831.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kolombiya Devlet Başkanı hükümet karşıtı gösterileri görüşmek için muhalefet liderleriyle bir araya geldi

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ülkede 28 Nisan'dan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerle ilgili muhalefet liderleriyle görüştü.

Sinan Doğan   | 08.05.2021
Kolombiya Devlet Başkanı hükümet karşıtı gösterileri görüşmek için muhalefet liderleriyle bir araya geldi

Bolivar

Başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da gerçekleşen görüşmede protestolar, kamu düzeni ve güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik tutumu ele alındı.

Her kesimden temsilcilerle görüşmeye hazır olduklarını dile getiren Duque, "Protestoya katılan ya da katılmayan herkesle diyaloğa hazırız, ulusal grev komitesini sorunları tartışmak için davet ettik. Bugün muhalefet liderleriyle oturduk ve çözüm önerilerini dinledik." ifadelerini kullandı.

Bir önceki devlet başkanlığı seçimlerinin adayı Humberto de la Calle, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, devlet başkanıyla somut ve etkili bir diyalogda bulunduklarını vurgulayarak "Hükümetin diğer sektörler ve ulusal grev komitesi ile oturup tartışması ve isteklerini işleme koyması gerekir." dedi.

Muhalefet temsilcileri, polisin göstericilere müdahale ederken uyguladığı şiddetin kabul edilemez olduğunu bir kez daha devlet başkanıyla paylaştıklarını belirtti.

Kolombiya Çalışma Bakanı Angel Custodio Cabrera, dün yaptığı açıklamada, hükümetin Ulusal Grev Komitesi temsilcileri ile öngörülen tarihten önce diyalog kurmaya hazır olduğunu söylemişti.

Ölü sayısı 26'ya çıkmıştı

Kolombiya Ombudsman Ofisi'nden en son yapılan açıklamada, 28 Nisan'da genel grev ile başlayan vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısının 24'ten 26'ya çıktığı duyurulmuştu.

Yapılan 145 kayıp ihbarından 55'inin bulunduğu, 90 kişi için ise araştırmanın devam ettiği bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19 salgınında bugüne kadarki en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi
Brezilya'da son 24 saatte 2 bin 165 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa yurt dışından gelenlere karantina zorunluluğu listesine Türkiye dahil 7 ülkeyi ekledi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Kolombiya Devlet Başkanı hükümet karşıtı gösterileri görüşmek için muhalefet liderleriyle bir araya geldi

Kolombiya Devlet Başkanı hükümet karşıtı gösterileri görüşmek için muhalefet liderleriyle bir araya geldi

Brezilya'da son 24 saatte 2 bin 165 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Van'da 55 yaş üstü vatandaşlar cuma namazı çıkışı otobüslerle aşıya götürüldü

36 ilde nüfusun yüzde 20'den fazlasına en az bir doz Kovid-19 aşısı yapıldı

36 ilde nüfusun yüzde 20'den fazlasına en az bir doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Kovid-19'da aşıların etkinliği 3. doz hatırlatma aşılarıyla kalıcı hale gelecek

Kovid-19'da aşıların etkinliği 3. doz hatırlatma aşılarıyla kalıcı hale gelecek
'Bu hastalığın bir anı diğer anını tutmuyor'

'Bu hastalığın bir anı diğer anını tutmuyor'