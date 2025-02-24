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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan İsrailli esirin Kassam Tugayları mensubunun alnını öpmesine "Barış budur" yorumu

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrailli esirlerden Omer Shem-Tov'un, serbest bırakılmadan önce platformda Kassam Tugayları mensuplarının alnını öpmesine ilişkin "Barış budur. İnsanlık en kötü zamanda sevgi ve dayanışmadır." dedi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan İsrailli esirin Kassam Tugayları mensubunun alnını öpmesine "Barış budur" yorumu Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

İstanbul

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, sosyal medya platformu X'teki hesabından, bir kullanıcının Shem-Tov'un serbest bırakılmadan önce Kassam Tugayları mensuplarının alnını öptüğüne dair fotoğrafın olduğu bir paylaşımı alıntıladı.

Petro "Barış budur. İnsanlık en kötü zamanda sevgi ve dayanışmadır. Direniş böyle gösterilir/böyle direnilir ve hayat da böyledir." ifadesini kullandı.

İsrailli esirlerden Omer Shem-Tov 22 Şubat'ta, serbest bırakılmadan önce platformda Kassam Tugayları mensuplarının başını öpmüştü.

Söz konusu ana ilişkin görüntüler, Arap dünyasında manşetlere taşınırken İsrail medyası tarafından görmezden gelinmişti.

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