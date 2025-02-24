Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan İsrailli esirin Kassam Tugayları mensubunun alnını öpmesine "Barış budur" yorumu
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrailli esirlerden Omer Shem-Tov'un, serbest bırakılmadan önce platformda Kassam Tugayları mensuplarının alnını öpmesine ilişkin "Barış budur. İnsanlık en kötü zamanda sevgi ve dayanışmadır." dedi.
İstanbul
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, sosyal medya platformu X'teki hesabından, bir kullanıcının Shem-Tov'un serbest bırakılmadan önce Kassam Tugayları mensuplarının alnını öptüğüne dair fotoğrafın olduğu bir paylaşımı alıntıladı.
Petro "Barış budur. İnsanlık en kötü zamanda sevgi ve dayanışmadır. Direniş böyle gösterilir/böyle direnilir ve hayat da böyledir." ifadesini kullandı.
İsrailli esirlerden Omer Shem-Tov 22 Şubat'ta, serbest bırakılmadan önce platformda Kassam Tugayları mensuplarının başını öpmüştü.
Söz konusu ana ilişkin görüntüler, Arap dünyasında manşetlere taşınırken İsrail medyası tarafından görmezden gelinmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.