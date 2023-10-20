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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Köln'de Filistin halkı ile dayanışma gösterisi düzenlendi

Almanya'nın Köln kentinde Filistin halkıyla dayanışma için düzenlenen gösteride, "Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı.

Mesut Zeyrek  | 20.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
Köln'de Filistin halkı ile dayanışma gösterisi düzenlendi Fotoğraf: Mesut Zeyrek/AA

Köln

Köln merkez tren istasyonu ile tarihi Köln katedrali arasındaki meydanda, akşam saatlerinde yağmura rağmen düzenlenen gösteride, ellerinde Filistin bayrağı olan göstericiler, İsrail aleyhine sloganlar ile "Filistin'eözgürlük", "Filistin kazanacak" sloganları attı.

Yapılan konuşmalarda, İsrail'in tutumu eleştirilirken, İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenler anıldı.

Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı ve yaklaşık 2 saat süren gösteri daha sonra sona erdi.

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