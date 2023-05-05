Dolar
19.51
Euro
21.49
Altın
2,015.41
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,400.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde ağır hasarlı bina çöktü
logo
Dünya

KKTC'den, İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın GKRY'ye ziyaretine tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni (GKRY) ziyaretine tepki gösterdi.

Büşra Selvi Öğütcen  | 05.05.2023 - Güncelleme : 05.05.2023
KKTC'den, İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın GKRY'ye ziyaretine tepki

Ankara

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, GKRY'nin silahlanma faaliyetlerini artırdığı ve bu Rum politikasının silahlanma yarışına yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu durumun uluslararası toplumun dikkatine yazılı ve sözlü olarak defalarca getirildiği hatırlatıldı.

GKRY'nin, "huzur ve istikrar ortamını zehirleyen bu saldırgan politikasını" bazı devletlerin, bilerek veya bilmeyerek cesaretlendirdiğine dikkatin çekildiği açıklamada, İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın resmi ziyaretinin de bu çerçevede değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail makamlarına, GKRY'nin KKTC ile Kıbrıs Türk halkı adına konuşma veya tasarrufta bulunma hakkı olmadığı hatırlatıldı.

Bölge ülkelerinden İsrail'in, GKRY'nin barış ve huzur ortamını olumsuz etkileyebilecek ve silahlanma yarışına yol açacak provokatif politikalarına destek anlamına gelecek adımlardan kaçınmasının beklendiği kaydedilen açıklamada şu değerlendirmede bulunuldu:

"İsrail'in, Kıbrıs Türk halkının kendi egemen devletinde güven içerisinde yaşamayı temin edecek tek yol olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iki devletli çözüm önerisini açık fikirlilikle değerlendirmesini bekliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ayrıca, İsrail ile iyi ilişkiler tesis etmekten memnuniyet duyacaktır."

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün Yunanistan'ı ziyaret ederek başkent Atina'da Yunan mevkidaşı Nikos Panayotopulos ile görüşmüştü.

Bakan Gallant, Atina'nın ardından gittiği GKRY'de bugün Savunma Bakanı Michalis Giorgallas ile bir araya gelmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü
Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan'a silahlı saldırılar nedeniyle başsağlığı diledi
Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem
Antakya ve Defne'deki ağır hasarlı yapıların yıkımına başlandı
İstanbul Valiliğinden afetzedelerin dönüşüne ilişkin açıklama

Benzer haberler

KKTC'den, İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın GKRY'ye ziyaretine tepki

KKTC'den, İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın GKRY'ye ziyaretine tepki

Kadın Kadının Yurdudur Festivali KKTC'de başladı

Türk dünyasından çocuk doktorları KKTC'deki eğitim toplantısında buluştu

Türkiye, KKTC Cumhuriyet Meclisinin TÜRKPA'ya "gözlemci" üye olmasından memnun

Türkiye, KKTC Cumhuriyet Meclisinin TÜRKPA'ya "gözlemci" üye olmasından memnun
TBMM Başkanı Şentop: Kıbrıs Türkleri, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Birlikte güçlüyüz

TBMM Başkanı Şentop: Kıbrıs Türkleri, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Birlikte güçlüyüz
KKTC'den, Rumların sondaj hazırlıkları için Doğu Akdeniz'de NAVTEX yayımlamasına tepki

KKTC'den, Rumların sondaj hazırlıkları için Doğu Akdeniz'de NAVTEX yayımlamasına tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet