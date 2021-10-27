KKTC'deki Ç-1974 Müze Gemisi'ni 14 bini aşkın kişi ziyaret etti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz 2021'de ziyarete açılan Ç-1974 Müze Gemisi'ni 14 binden fazla kişi gezdi.
Lefkoşa
2020'den bu yana Ada'da bulunan, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda yer alan çıkarma gemi modelinin sonuncusu olan Ç-1974, harekatın başlangıç noktasındaki Barış ve Özgürlük Anıtı'nın bulunduğu alanda yer alıyor.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, açılışının 100'üncü gününde Ç-1974 Müze Gemisi'nin ziyaretçi sayısı 14 bin 277'ye ulaştı.
Bakımı ve boyama işlemi yapılan Ç-1974, 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla iştirak ettiği ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanlarının katılımıyla halkın ziyaretine açılmıştı.
1974'te çıkarmaya katılan gemilerle aynı sınıf olan Ç-1974 çıkarma gemisi, Türk tersanecilik kabiliyetinin örnekleri arasında yer alıyor.
1978'de inşa edilen ve 2014 yılına kadar tevdi edilen tüm görevleri başarıyla icra eden Ç-1974 gemisi, bugün Kıbrıs Türk halkının geleceğinin teminatı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Deniz Kuvvetleri unsuru olarak müze gemi haline getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.