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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden hastanelerde incelemelerde bulundu.
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Dünya

KKTC'deki 173 Türk vatandaşı Mersin'e getirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) 173 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Mersin'e getirildi.

Burcu Kaya   | 09.05.2020
KKTC'deki 173 Türk vatandaşı Mersin'e getirildi

Mersin

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) 173 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Mersin'e getirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında gemiyle Silifke ilçesindeki Seka Taşucu Limanı'na getirilen vatandaşlar, kontrollerin ardından otobüslere bindirildi.

Vatandaşları taşıyan 5 otobüs Erdemli ilçesindeki, 5 otobüs de Anamur ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına hareket etti.

Polis, AFAD ve sağlık ekiplerinin eşlik ettiği vatandaşlar, yurtlarda 14 gün gözlem altına tutulacak.


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