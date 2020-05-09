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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 79 bine yaklaştı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1584 artarak, 78 bin 639’a ulaştı.

Dildar Baykan   | 09.05.2020
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 79 bine yaklaştı

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1584 artarak, 78 bin 639’a ulaştı.

Kovid-19 salgınından dünyada en çok etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de ölü ve vaka sayılarında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. 

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de Kovid-19 teşhisi konulan kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 52 artarak, 1 milyon 323 bin 83'e yükseldi.

Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1584 artarak, 78 bin 639’u buldu.

Salgının dünya sıralamasında ABD'yi 262 bin 783 vakayla İspanya, 217 bin 185 ile İtalya ve 211 bin 364 ile İngiltere takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 8 milyon 655 bin 16’ya ulaşırken, 223 bin 876 kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu. 

Salgının merkezi New York

ABD genelinde ise New York eyaleti, 340 bin 386 vaka ve 26 bin 358 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sürdürüyor.

New York'u 135 bin 354 vakayla New Jersey ve 75 bin 333 vakayla Massachusetts izliyor.

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