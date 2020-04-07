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Dünya, Koronavirüs

Norveç Sağlık Bakanı Bent Höie: Kovid-19 salgınında kontrolü sağladık

Norveç Sağlık Bakanı Höie, ülkedeki Kovid-19 salgınını kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Davut Çolak   | 07.04.2020
Norveç Sağlık Bakanı Bent Höie: Kovid-19 salgınında kontrolü sağladık

Kopenhag

Norveç Sağlık Bakanı Bent Höie, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Höie, düzenlediği basın toplantısında, Norveç’te Kovid-19 tedbirleri öncesinde bir kişinin 2,5 kişiye virüsü bulaştırdığını, geçen ay alınan sert tedbirlerin ardından ise bu rakamın 0,7'ye düştüğünü söyledi.

Höie, “Sert tedbirleri almasaydık, Avrupa’nın diğer ülkelerinde yaşananları yaşayacaktık.” değerlendirmesini yaptı.

Güncel istatistiksel verilere göre, Norveç’te koronavirüs vakalarının artmadığının görüldüğünü vurgulayan Höie, virüs nedeniyle hastanede tedavi görenlerin sayısının gelecek günlerde azalacağını söyledi.

111 bin 299 kişiyle İskandinav ülkeleri arasında Kovid-19 testi yapılan Norveç’te, 5 bin 755 kişide virüs tespit edildi. 5 milyon 368 bin kişinin yaşadığı ülkede, 59 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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