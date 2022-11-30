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Yaşam

Mersin'de tescilli muz ve limondan yapılan pastalar yarıştı

Mersin'de coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Erdemli muzu ve lamas limonuyla hazırlanan pastalar için yarışma düzenlendi.

Hüseyin Hilmi Çömez   | 30.11.2022
Mersin'de tescilli muz ve limondan yapılan pastalar yarıştı Fotoğraf: Hüseyin Hilmi Çömez/AA

Mersin

Erdemli Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası, coğrafi işaret tescil belgesine sahip Erdemli muzu ve lamas limonunun tanıtımı için yarışma gerçekleştirdi.

Kongre Merkezi'ndeki yarışmada 44 katılımcı, muz ve limon kullanarak pasta hazırladı.

Jürinin değerlendirmesinde limonlu pastası birinci seçilen Özlem Polat 2 bin lira ödül kazandı.

Dereceye giren diğer yarışmacılara da hediye verildi.

Etkinliğe Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Garnizon Komutanı Yarbay Erhan Erdoğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız katıldı.

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