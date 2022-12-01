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Yaşam

Kapadokya'da balonlar Romanya bayrağı ile uçtu

Behçet Alkan   | 01.12.2022
Kapadokya'da balonlar Romanya bayrağı ile uçtu

Nevşehir

Kapadokya'da bazı sıcak hava balonları, Romanya Milli Günü dolayısıyla bu ülkenin bayraklarıyla uçuş gerçekleştirdi.

Romanya'nın Nevşehir-Kayseri Fahri Konsolosluğunca gerçekleştirilen etkinlikte, bazı sıcak hava balonlarının sepetlerine Romanya bayrakları asıldı.

Tura katılan turistlerin sepete alınmasının ardından gökyüzüne yükselen balonlar yaklaşık 45 dakika boyunca vadiler üzerinde uçtu.

Romanya Fahri Konsolosu Mehmet Dinler, gazetecilere, Romanya'nın milli gününü kutladıklarını belirterek, "Türkiye ve Romanya köklü geçmişe sahip, dost ve stratejik partner ülkeler. Her katmanda ve alanda artarak gelişen bir işbirliğimiz söz konusu. Biz de bu sabah balonlarımızı Romanya bayraklarıyla donattık. Gerek NATO'da gerekse Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünde Romanya ve Türkiye birbirini destekleyen ve kollayan ülkeler olmuştur." dedi.

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