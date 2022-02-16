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Dünya

İsviçre'de Kovid-19 yasaklarının büyük çoğunluğu kaldırıldı

Ülkede yarından itibaren kapalı mekanlar ve toplu etkinliklerde Kovid-19 aşı sertifikası zorunluluğu kaldırılırken alışveriş merkezi, okul ve iş yerlerinde maske takmak zorunlu olmayacak.

Ömer Faruk Yıldız   | 16.02.2022
İsviçre'de Kovid-19 yasaklarının büyük çoğunluğu kaldırıldı

Cenevre

İsviçre'de hükümet, Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan yasaklardan büyük bir kısmını kaldırdığını duyurdu.

Bakanlar kurulu toplantısının ardından hükümetten yapılan açıklamada, bu kararın parlamento, kanton yönetimleri ve sağlık kuruluşlarına danışılıp alındığı belirtilerek ülkede salgın durumunun iyiye gidiş emareleri gösterdiği kaydedildi.

Bu kapsamda yarından itibaren ülke genelinde bar, restoran, kafe ve diğer kapalı mekanlara girişlerde Kovid-19 aşı sertifikası istenmeyeceği belirtildi.

Tiyatro, konser ve spor salonlarında da aşı sertifikası sorulmayacağı bilgisi verildi.

Maske takma zorunluluğunda da hafiflemeye gidildiği, iş yerleri başta olmak üzere konser alanı, alışveriş merkezi ve okullarda maske takmanın artık gerekmeyeceği ifade edildi.

Kovid-19 testi pozitif çıkanlar için ise karantina süresi 5 gün olarak belirlendi.

Toplu taşımalarda maske zorunluluğuna devam

İsviçre'de birçok Kovid-19 yasağı kaldırılırken toplu taşıma araçlarında maske takma ve Kovid-19 hastalarıyla temaslılar için karantina zorunluluğu ile ülkeye girişlerden 72 saat öncesine kadar pozitif Kovid-19 testi yaptırma gibi uygulamalar bir süre daha devam edecek.

Bu uygulamaların da ülkedeki aşılama oranları artıp vaka sayıları azalma eğilimine girermesi halinde kaldırılması bekleniyor.

8,6 milyon nüfuslu İsviçre'deki günlük Kovid-19 vakalarında 1 Şubat'tan bu yana düşüş gözlemlenirken ülke nüfusunun yüzde 68,8'i aşısını tamamlamış durumda.


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