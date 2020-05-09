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Dünya, Koronavirüs

ABD'de 'evde Kovid-19 testine' onay

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi için evde yapılabilen bir teste onay verdi.

Dildar Baykan   | 09.05.2020
ABD'de 'evde Kovid-19 testine' onay

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi için evde yapılabilen bir teste onay verdi.

FDA'dan yapılan yazılı açıklamada, Rutgers Üniversitesinin geliştirdiği ve salya numunesiyle evde yapılabilen teste "acil durum onayı" verdiğini duyurdu.

Rutgers Üniversitesi Biyoloji Laboratuvarı Teknoloji Geliştirme Direktörü Andrew Brooks, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Aldığımız onay ile insanların testlere ulaşımını genişletiyoruz." ifadesini kullandı.

Dünyada Kovid-19 salgınının merkezi olan ABD'de virüs nedeniyle yaklaşık 79 bin kişi yaşamını yitirirken, yaklaşık 1 milyon 330 bin kişi de virüse yakalandı.

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