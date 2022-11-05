Dolar
18.57
Euro
18.50
Altın
1,681.15
ETH/USDT
1,649.10
BTC/USDT
21,403.00
BIST 100
4,216.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

ABD ve Güney Kore tatbikatına süpersonik bombardıman uçağı da katılacak

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün sona ermesi planlanan tatbikata en az bir "B-1B" bombardıman uçağının dahil olacağı belirtildi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 05.11.2022
ABD ve Güney Kore tatbikatına süpersonik bombardıman uçağı da katılacak

Ankara

ABD'li ve Güney Koreli yetkililer, konuya ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Son dönemlerin en büyüğü olduğu kaydedilen hava tatbikatına Güney Kore, yaklaşık 240 savaş uçağıyla katılıyor.

Kuzey Kore, tatbikat öncesinde tatbikatları "potansiyel bir işgal için hazırlık" olarak değerlendirerek ABD'yi "daha güçlü takip tedbirleri" uygulayacağı konusunda uyarmış, ardından da en az 10 füze denemesi gerçekleştirmişti.

ABD ve Güney Kore’nin, Kuzey Kore’nin füze denemeleri sonrası gerilimin arttığı Kore Yarımadası’nda geniş çaplı ortak hava tatbikatlarına başladığı bildirilmişti.

ABD ve Güney Kore, ortak tatbikatlarının ilkini 2015'te düzenlemişti. Tatbikatlar, 2018'de eski Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in Kuzey Kore ile uzlaşma politikalarının bir parçası olarak askıya alınmıştı.

Son aylarda yaptığı füze denemeleri ile tepkileri üzerine çeken Kuzey Kore, en son 28 Ekim’de Doğu Denizi (Japon Denizi) yönüne 2 balistik füze fırlatmıştı.

Pyongyang yönetimi, 2022 başından beri Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek 28. denemesini gerçekleştirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar: Kadınlar küreselleşen kültürün, modern dünyanın baskılarını da yaşıyor
Hukukçuları buluşturan 3. Avrasya Hukuk Kurultayı sona erdi
Türkiye'de eğitime katılım oranı OECD ortalamasının üzerinde
"5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi" devam ediyor
Schleicher: Pandemide yeni eğitim sistemleri oluşturduk

Benzer haberler

ABD ve Güney Kore tatbikatına süpersonik bombardıman uçağı da katılacak

ABD ve Güney Kore tatbikatına süpersonik bombardıman uçağı da katılacak

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Meksika sınırında mahsur kalan Venezuelalı göçmenler, insani uçak talep ediyor

ABD: Ukrayna'yı desteklemek konusunda hiçbir tereddüt olmayacak

ABD: Ukrayna'yı desteklemek konusunda hiçbir tereddüt olmayacak
Abbas'tan, Blinken'a, "İsrail'i, Filistinlilere yönelik saldırılarına son vermeye zorlayın" talebi

Abbas'tan, Blinken'a, "İsrail'i, Filistinlilere yönelik saldırılarına son vermeye zorlayın" talebi
Biden, Cumhuriyetçilerin Kongrede çoğunluğu kazanırsa kendisini azledeceklerini söyledi

Biden, Cumhuriyetçilerin Kongrede çoğunluğu kazanırsa kendisini azledeceklerini söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet