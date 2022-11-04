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Sağlık, Koronavirüs

Çin, BioNTech aşısının ülkede yaşayan Almanlar için kullanımına onay verdi

Çin'in, Türk bilim insanı Uğur Şahin'in kurucusu olduğu BioNTech şirketinin geliştirdiği Kovid-19 aşısının ülkede yaşayan Alman vatandaşlarına uygulanmasına onay verdiği bildirildi.

Emre Aytekin   | 04.11.2022
Çin, BioNTech aşısının ülkede yaşayan Almanlar için kullanımına onay verdi

Pekin

Almanya Başkanı Olaf Scholz, Pekin ziyaretinde Çinli mevkidaşı Li Kıçiang ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülkenin koronavirüsle mücadelede daha yakın iş birliği yapma konusunda mutabakata vardığını belirtti.

Scholz, "Bu, aynı zamanda BioNTech aşısının Çin'de yaşayan yabancılar için onaylanmasını içeriyor." ifadesini kullandı.

Alman Şansölye'nin "yabancılar" sözüyle Alman vatandaşları dışında yabancıları da kastedip etmediği anlaşılmazken Çin'in ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin, anlaşmanın Alman vatandaşlarıyla sınırlı olduğunu bildirdi.

Scholz, sınırlı kullanım onayının anlaşmanın aşının yaygın kullanımı için ilk adım olmasını dilediğini ifade etti.

Çin ana karasında bugüne kadar Çinli şirketler Sinopharm, Sinovac ve CanSino Biotech'in ürettikleri yerli aşılar dışındaki Kovid-19 aşılarının kullanımına onay verilmemişti. BioNTech aşısı, Hong Kong ve Makau Özel İdare Bölgeleri'nde uygulanıyor.

Çin'deki üretim hakları Çinli Fosun Pharma şirketine ait BioNTech aşısı, genetik olarak tasarlanan formülüyle Kovid-19'a karşı bağışıklık sağlamada en etkili aşılardan biri olmuştu.

BioNTech aşısı, Çin'de kullanılan, formülünde virüsün etkisizleştirilmiş halini içeren inaktif aşılardan farklı olarak formülünde mesajcı ribonükleik asit (mRNA) barındırıyor. Aşı, insan vücudunda Kovid-19'u etkisiz kılan kan şekeri enzimlerini, bağışıklığı düzenleyen antikorları ve hücre düzeyinde bağışıklık tepkisi yaratan glikoproteinlerini artırarak etki sağlıyor.

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