Dolar
18.57
Euro
18.52
Altın
1,680.51
ETH/USDT
1,642.40
BTC/USDT
21,071.00
BIST 100
4,216.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Kamu ve üniversite hastanelerine uzman adayı 9 bin 326 hekim yerleşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile kamu ve üniversite hastanelerinde açılan 9 bin 425 kontenjana, uzman adayı 9 bin 326 hekimin yerleştiğini bildirdi.

Esin Işık   | 04.11.2022
Sağlık Bakanı Koca: Kamu ve üniversite hastanelerine uzman adayı 9 bin 326 hekim yerleşti

Ankara

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından, TUS sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

TUS'da yerleşme oranının yüzde 99 olduğuna dikkati çeken Koca, "Beyaz Reform'dan sonraki ilk TUS ile kamu ve üniversite hastanelerinde açılan 9 bin 425 kontenjana, uzman adayı 9 bin 326 hekim yerleşti. Uzmanlık eğitimi, itibarını her branşta yeniden kazandı." ifadesini kullandı.

TUS'un ve reformun sonucunun hayırlı olmasını dileyen Koca, şunları kaydetti:

"Yüzde 99 yerleşme oranı ile bugüne kadar yapılan 72 TUS'un birincisi, en yenisi. Bakanlığımızın eğitim ve araştırma hastanelerinde açılan 4 bin 138 asistan kadrosunun tamamı, tüm branşlarda doldu. Uzmanlık eğitimi için eğitim ve araştırma hastanelerimizi tercih eden hekimlerimize teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve eşinin ziyaretine ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi paylaşımı
Bakan Yanık: Demokrasi, kadın hakları başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin teminatıdır
Amasra'daki patlamadan 21 gün sonra hayatını kaybeden madencinin evinde hüzün hakim
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli vefat etti

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca: Kamu ve üniversite hastanelerine uzman adayı 9 bin 326 hekim yerleşti

Sağlık Bakanı Koca: Kamu ve üniversite hastanelerine uzman adayı 9 bin 326 hekim yerleşti

TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet