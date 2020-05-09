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Dünya, Koronavirüs

İspanya Başbakanı Sanchez, Kovid-19 ile mücadelede yeni süreçle ilgili uyardı

İspanya Başbakanı Sanchez, Kovid-19 salgınının ekonomik ve sosyal yaşamdaki etkilerini hafifletmek amacıyla açıklanan kademeli normalleşme sürecinde 11 Mayıs'ta geçilecek ikinci aşamada "çok temkinli" olma çağrısı yaptı.

Şenhan Bolelli   | 09.05.2020
İspanya Başbakanı Sanchez, Kovid-19 ile mücadelede yeni süreçle ilgili uyardı

Madrid


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede pazartesi itibarıyla geçilecek ikinci aşamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Halkın yarısından fazlasının 11 Mayıs'ta ikinci aşamaya geçeceğini belirten Sanchez, "Ama hiçbir zaman unutulmamalıdır ki virüs yok olmadı, hala gizleniyor. İkinci aşamaya geçenlerden çok temkinli olmalarını istiyorum." dedi.

Sanchez, kademeli normalleşme sürecindeki seviye geçişlerinin merkezi hükümet ile özerk yönetimler arasında koordineli bir şekilde yürütüleceğini ve asimetrik olacağını vurgulayarak, ihtiyatı elden bırakmadan, kuralların uygulanmasını garanti edeceklerini söyledi. Sağlık krizinin yanı sıra sosyal ve ekonomik krizlerle de mücadele ettiklerinin altını çizen Sanchez, "İspanya, sadece Büyük Depresyon (1929'daki dünya ekonomik ve finans krizi) ve geçen asırdaki dünya savaşlarıyla kıyaslanabilen bir iş yıkımı yaşıyor. Kriz, üretim kapasitemizi yüzde 9'dan fazla düşürecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Ekonomik ve sosyal kriz kapıda" uyarısı

Başbakan Sanchez, 24 Mayıs'a kadar geçerli olan olağanüstü halin sona ermesinden sonra İspanya'nın "yeni normali" yaşayacağını dile getirdi. Bu "yeni normal" içinde ülke yönetiminde "yeni mekanizmalara" ihtiyaç duyulduğunu savunan Sanchez, bu kapsamda kısa çalışma ödeneğinin 30 Haziran'a kadar uzatılması konusunda dün varılan anlaşmanın çok önemli olduğunu kaydetti.

Sanchez, yıl sonunda İspanya'da işsizlik oranının yüzde 19'a kadar yükselmesiyle ilgili yapılan tahminlere ilişkin de yeni sürecin çok sayıda istihdam kaybına yol açarak sosyal ve ekonomik krize neden olacağının şimdiden bilinmesi gerektiği konusunda uyardı.

Toplumun 14 Mart'tan bu yana uygulanan tedbirlere uyarak çok sayıda insanın hayatını kurtardığına vurgu yapan Sanchez, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin anısına gelecek haftalarda yas ilan edileceğini ve Kral 6. Felipe'nin öncülüğünde büyük bir tören düzenleneceğini duyurdu.

Normalleşme pazartesi başlıyor

İspanya'daki 17 özerk yönetimden 11'i ile Fas topraklarında olup İspanya'ya bağlı kalan Ceuta ve Melilla kentlerinin tamamı, 11 Mayıs Pazartesi günü kademeli normalleşme sürecinde ikinci aşama olan 1. seviyeye geçecek.

Kovid-19 salgınının en yoğun görüldüğü Madrid, 1. seviyeye geçilmesi tamamen yasaklanan tek özerk bölge olurken, ölü ve vaka sayısının en fazla olduğu diğer bölgelerden Katalonya, Castilla y Leon ve Castilla La Mancha'da ise çok sınırlı bir şekilde ikinci aşamaya geçilecek.

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