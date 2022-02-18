KKTC'de 'UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti' konusunda mutabakata varıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, UBP-Demokrat Parti (DP)-Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümeti konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.
Lefkoşa
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 8 Şubat'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Sucuoğlu, Bayrak Radyo Televizyonu'nda (BRT) katıldığı bir programda hükümet görüşmelerinde sona gelindiğini kaydetti.
Bugün hükümeti kurma çalışmalarında son rötuşların yapıldığını belirten Sucuoğlu, UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.
Sucuoğlu, 21 Şubat Pazartesi günü yeni Bakanlar Kurulu listesinin Cumhurbaşkanına sunulacağını kaydetti.
Seçim sonuçları
UBP, KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimi yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 32,4, DP yüzde 7,41, YDP yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı.
Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.