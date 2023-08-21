Dolar
27.16
Euro
29.58
Altın
1,889.31
ETH/USDT
1,658.30
BTC/USDT
25,969.00
BIST 100
7,796.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

KKTC: Pile-Yiğitler Yolu Projesi çalışmalarının durdurulması söz konusu değil

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Pile-Yiğitler Yolu Projesi çalışmalarının durdurulmasının söz konusu olmadığını, yolun mutlaka yapılacağını belirtti.

Mehmet Kemal Firik  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
KKTC: Pile-Yiğitler Yolu Projesi çalışmalarının durdurulması söz konusu değil

Lefkoşa

KKTC devlet televizyonu Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na (BRT) açıklamalarda bulunan Ertuğruloğlu, Pile yolu konusunda KKTC ile Birleşmiş Milletler (BM) arasında görüşmelerin sürdüğünü, sabah saatlerinde BM'nin Kıbrıs'taki özel temsilcisi Colin Stewart ile görüştüğünü aktardı.

Ertuğruloğlu, Pile-Yiğitler Yolu Projesi çalışmalarının durdurulduğu yönünde bazı medya organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak,"Pile-Yiğitler Yolu Projesi çalışmalarının durdurulması, söz konusu değildir. Bu yol mutlaka yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Rize için yerel şiddetli yağış uyarısı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 86. sayısını yayımladı
Emine Erdoğan: Sıfır Atık Mavi hareketi kapsamında Van Gölü'nde yürütülen çalışmalar devam ediyor
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

KKTC: Pile-Yiğitler Yolu Projesi çalışmalarının durdurulması söz konusu değil

KKTC: Pile-Yiğitler Yolu Projesi çalışmalarının durdurulması söz konusu değil

Kıbrıs'ı ikiye ayıran çizgi: "Yeşil Hat"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Rumların gayesi, Pile'nin tamamen bir Rum köyü olması

KKTC'nin Pile-Yiğitler yolundaki çalışmalarında hafta sonu sakinliği

KKTC'nin Pile-Yiğitler yolundaki çalışmalarında hafta sonu sakinliği
MHP'den "Kıbrıs Türktür" paylaşımı

MHP'den "Kıbrıs Türktür" paylaşımı
KKTC, Pile-Yiğitler Yolu Projesi çalışmalarına devam ediyor

KKTC, Pile-Yiğitler Yolu Projesi çalışmalarına devam ediyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet