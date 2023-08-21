KKTC: Pile-Yiğitler Yolu Projesi çalışmalarının durdurulması söz konusu değil
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Pile-Yiğitler Yolu Projesi çalışmalarının durdurulmasının söz konusu olmadığını, yolun mutlaka yapılacağını belirtti.
Lefkoşa
KKTC devlet televizyonu Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na (BRT) açıklamalarda bulunan Ertuğruloğlu, Pile yolu konusunda KKTC ile Birleşmiş Milletler (BM) arasında görüşmelerin sürdüğünü, sabah saatlerinde BM'nin Kıbrıs'taki özel temsilcisi Colin Stewart ile görüştüğünü aktardı.
Ertuğruloğlu, Pile-Yiğitler Yolu Projesi çalışmalarının durdurulduğu yönünde bazı medya organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak,"Pile-Yiğitler Yolu Projesi çalışmalarının durdurulması, söz konusu değildir. Bu yol mutlaka yapılacaktır." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.