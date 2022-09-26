Dolar
18.45
Euro
17.77
Altın
1,626.44
ETH/USDT
1,327.20
BTC/USDT
19,157.00
BIST 100
3,260.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: New York'ta bizi son derece mutlu eden durum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki konuşmasıdır

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "New York temaslarımız sırasında bizi son derece mutlu eden durum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki konuşmasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası topluma 'KKTC'yi tanımaları' yönünde çağrı yapmıştır." dedi.

Muhammet İkbal Arslan   | 26.09.2022
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: New York'ta bizi son derece mutlu eden durum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki konuşmasıdır Fotoğraf: Ali Ruhluel - AA

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York ziyareti dönüşünde Ercan Havalimanı'nda basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

New York'ta çeşitli görüşmelerde Kıbrıs Türk halkının haklı davasını anlattıklarını söyleyen Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştüklerini aktardı.

Tatar, Guterres ile görüşmelerinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünden kaynaklı haklarının tescilini yeniden BM kayıtlarına geçirdiklerini belirtti.

"Orada yaptığımız değerlendirmede, yeni siyasetimizi, Türkiye'nin de desteğiyle, sonuna kadar kararlı olduğumuzu belirttik." diyen Tatar, Kıbrıs konusunda resmi müzakerelere geçilmesi için Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin tescil edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tatar, Kıbrıs'ta yıllarca federal temelde yapılan görüşmelerde bir netice alınamadığını vurguladı.

Kıbrıs'taki taraflar arasında "ortak zemin" arayışları için BM'nin herhangi bir özel temsilci atamasının söz konusu olmadığını dile getiren Tatar, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Dicarlo'nun bu görevi yapabileceği ve Dicarlo'nun Ada'yı ziyaret ederek ortak zemin için görüşmeler yapması konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.

"Bu çağrı BM'de yapılmıştır, çok sayıda devlet başkanı o salondaydı"

Tatar, "New York temaslarımız sırasında bizi son derece mutlu eden durum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'deki konuşmasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası topluma 'KKTC'yi tanımaları' yönünde çağrı yapmıştır. Bu çağrı, New York görüşmelerine damgasını vurmuştur. Bu çağrı BM'de yapılmıştır, çok sayıda devlet başkanı o salondaydı. Orada yapılan konuşma bütün dünya merkezlerinde de yankı bulmuştur." dedi.

KKTC'nin tanınması yönünde çabalarını sürdüreceklerini vurgulayan Tatar, KKTC'nin güçlenmesinin kendilerinin önceliği olacağını ifade etti.

Tatar, ABD'nin Rum kesimine yönelik silah ambargosunu kaldırması ile ilgili rahatsızlıklarını da BM Genel Sekreteri'ne ilettiklerini belirtti.

Heyetinin de BM üyeleri ABD, Rusya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin temsilcileri ile Kıbrıs meselesinin özünü ve yeni siyasetin neden ortaya çıktığını anlattıkları görüşmeler yaptığını ifade eden Tatar, Türkevi'nde de basın ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldiğini, olumlu temaslar yaptığını söyledi.

Tatar'a basın toplantısında Meclis Başkanı Zorlu Töre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Özel Temsilci M. Ergün Olgun, İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar ve Özel Danışman Osman Ertuğ eşlik etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı
Türkiye, radikal İsrailli grupların Mescidi Aksa'ya baskınını kınadı
Tekirdağ'dan Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi
Artvin'de 1100 yıllık armut ağacında meyve hasadı yapıldı
Üsküdar'da köpeğin saldırısına uğrayan kadının tedavisi sürüyor

Benzer haberler

Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı

Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: New York'ta bizi son derece mutlu eden durum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki konuşmasıdır

Artvin'de 1100 yıllık armut ağacında meyve hasadı yapıldı

Türk firması, Bosna Hersek'te otoyol inşa edecek

Türk firması, Bosna Hersek'te otoyol inşa edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dil Bayramı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dil Bayramı paylaşımı
BM: Myanmar'da darbenin ardından 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu

BM: Myanmar'da darbenin ardından 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet