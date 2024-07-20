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Dünya, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türk halkı, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı geçit töreninde yaptığı konuşmada, "Kıbrıs Türk halkı, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

Can Efesoy  | 20.07.2024 - Güncelleme : 20.07.2024
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türk halkı, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır

Lefkoşa

Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı geçit töreninde konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ndeki konuşmasına atıfta bulunan Tatar, Kıbrıs'ta "egemen eşit ve eşit uluslararası statü temelindeki yeni siyasete" güçlü destek vermesinden dolayı Fidan'a teşekkür etti.

Tatar, "TDT Zirvesi'nde de ifade edildiği gibi Kıbrıs Türk halkı, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır." diyerek KKTC'nin Türk devletleriyle her alanda ilişki kurmaya hazır devlet yapısına sahip olduğunu dile getirdi.

TDT'nin 21. yüzyılda tüm siyasi dengeleri derinden etkileyebilme potansiyeline sahip olduğunu kaydeden Tatar, "Türk Devletleri Teşkilatının sınırları, Doğu Akdeniz'e kadar genişletilerek en güneyindeki Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımlarıyla daha da güçlü hale gelmiştir." ifadesini kullandı.


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