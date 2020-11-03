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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ilk kez Rum lider Anastasiadis ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, ilk kez gayriresmi toplantıda bir araya geldi.

Muhammet İkbal Arslan   | 03.11.2020
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ilk kez Rum lider Anastasiadis ile görüştü

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, ilk kez gayriresmi toplantıda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum Yönetimi lideri Anastasiades'in ilk yüz yüze görüşmesi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın Lefkoşa'da bulunan ara bölgedeki ikametgahında gerçekleşti.

Saat 19.10'da başlayan görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

İlk kez gayriresmi olarak görüş alışverişi yapma fırsatı bulundu

Görüşmenin ardından BM'nin Kıbrıs'taki Sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Spehar'ın ev sahipliğinde samimi bir havada geçen toplantıda, Tatar ile Anastasiadis'in birbirlerini tanıma ve ilk kez gayriresmi olarak görüş alışverişi yapma fırsatını buldukları ifade edildi.

Açıklamada, Tatar ve Anastasiadis'in BM Genel Sekreterinin uygun bir ortamda, gayriresmi 5 (3 garantör ülke ve Kıbrıs'taki iki taraf) + BM toplantısı yapma taahhüdüne olumlu yanıt verme kararlılıklarını vurguladıkları belirtildi.

KKTC'de 18 Ekim'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 51,69'unu alarak KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Tatar, 23 Ekim'de görevi devralmıştı.

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