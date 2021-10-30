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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'ı kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı kabul etti.

Muhammet İkbal Arslan   | 30.10.2021
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'ı kabul etti

Lefkoşa


Cumhurbaşkanı Tatar, Yıldırım ile Cumhurbaşkanlığında bir araya geldi.

Yıldırım'ın ziyaretinden büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tüm Türk halkına sevgi ve selamlarını iletti.

Tatar, KKTC Su Temin Projesi başta olmak üzere birçok devasa projeye Yıldırım’ın önemli desteği olduğunu ifade etti.

Kıbrıs konusunda, anavatan Türkiye ile tam bir uyum içerisinde yürütülen egemen eşit iki devletin iş birliğine dayalı çözüm modeliyle ilgili deneyimli bir siyasetçi olarak Yıldırım'ın görüş ve katkılarının oldukça önemli olacağına dikkat çeken Tatar, KKTC'nin çok daha istikrarlı bir yapıya ulaşarak, gelişiminin devam edeceğine inandığını söyledi.

"Bölgede oldubittilere asla onay verilmeyecek"

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım da Tatar'ı, Cumhurbaşkanı olarak göreve gelmesinden dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Yıldırım, 30-31 Ekim'de gerçekleştirilecek Ulusal Birlik Partisi (UBP) Kurultayı'ndan çıkacak sonucun KKTC, UBP ve Türkiye için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Kıbrıs’ın Türkiye için partiler üstü bir mesele olduğunu kaydeden Yıldırım, 2017'de Crans Montana'daki başarısızlığın ardından parametre değişikliğinin şart olduğunu ifade etti.

Yıldırım, egemen eşit iki devlet temelinde verilen mücadelenin devam edeceğinin altını çizdi.

Bölgedeki oldubittilere asla onay verilmeyeceğini ve Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklerin adil paylaşımına yönelik Kıbrıs Türkünün yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Yıldırım, bunun Türkiye’nin güvenlik meselesi de olduğunu ifade etti.

Yıldırım, Kıbrıs Türkünü görmezden gelen dış odaklı siyasetin sonsuza kadar sürdürülmesinin mümkün olmadığının altını çizdi.

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