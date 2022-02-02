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Dünya, Koronavirüs

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Muhammet İkbal Arslan   | 02.02.2022
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Ankara

Konuyla ilgili AA muhabirine bilgi veren Tatar, yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Tatar, hastalığı gribe benzer şekilde geçirdiğini ve kendisini izole ettiğini söyledi.


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