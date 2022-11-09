Dolar
18.59
Euro
18.64
Altın
1,711.79
ETH/USDT
1,179.60
BTC/USDT
17,095.00
BIST 100
4,360.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara’da "Deprem Anı, Çök Kapan-Tutun Tatbikatı"na katılıyor
logo
Dünya

KKTC Başbakanı Üstel: Anavatanımız Türkiye'nin desteğiyle KKTC'yi teknoloji adası yapacağız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Ada genelinde internet alt yapısını güçlendireceklerini belirterek, "Anavatanımız Türkiye'nin desteğiyle KKTC'yi teknoloji adası yapacağız." dedi.

Mehmet Kemal Firik   | 09.11.2022
KKTC Başbakanı Üstel: Anavatanımız Türkiye'nin desteğiyle KKTC'yi teknoloji adası yapacağız

Lefkoşa

Üstel, KKTC Toplu Açılış ve Proje Lansman Töreni'nde yaptığı konuşmada, KKTC'de 400 dönümlük arazi üzerine kurulacak içinde Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Milli Park'ın yer alacağı yerleşkenin ülke için önemli bir proje olduğunu ifade etti.

Özellikle Milli Park'ın Ada'ya nefes olacağını söyleyen Üstel, söz konusu yerleşkenin 2023 sonuna doğru hizmete gireceğini anlattı.

Üstel, halk, cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin bu tesislerden yararlanacağını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyet Meclisi ve Milli Park eşit statüdeki iki egemen devletin büyük simgelerinden bir tanesi olacak." diye konuştu.

KKTC'deki reformları Türkiye'nin desteği ile birer birer hayata geçirdiklerini aktaran Üstel, destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a teşekkür etti.

Üstel, koalisyon ortakları ile birlikte halka en iyi hizmeti verebilmek için yola çıktıklarını ve kapsamda yatırımlarını sürdürdüklerini bildirdi.

Törende bir konuşma yapan KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın "E-Devlet" uygulamasına önem verdiklerini aktararak, kendilerinin de bu kapsamda ciddiyetle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Arıklı, halka hizmet etmeye ve hizmet yolunda destanlar yazmaya devam edeceklerini söyleyerek, "Anavatan Türkiye ile birlikte ülkemizi daha iyi noktalara getireceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu toplandı
Tekirdağ'da köpekten kaçarken otomobilin çarptığı çocuğun sağlık durumu iyiye gidiyor
Muğla'da karadan ulaşımın olmadığı noktalarda kesilen ağaçlar tekneyle taşındı
AYM, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali isteminin görüşülmesini erteledi
Milli Savunma Bakanı Akar'dan '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' mesajı

Benzer haberler

KKTC Başbakanı Üstel: Anavatanımız Türkiye'nin desteğiyle KKTC'yi teknoloji adası yapacağız

KKTC Başbakanı Üstel: Anavatanımız Türkiye'nin desteğiyle KKTC'yi teknoloji adası yapacağız

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet