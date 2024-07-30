Dolar
33.09
Euro
35.78
Altın
2,403.94
ETH/USDT
3,299.90
BTC/USDT
66,066.00
BIST 100
10,691.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

KKTC, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne savaş gemileri göndermesine tepki gösterdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin savaş gemilerini Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) göndermeye devam etmesinin "gerginliği artırmaktan başka bir amaca hizmet etmeyeceği" açıklamasında bulundu.

Mehmet Kemal Firik  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
KKTC, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne savaş gemileri göndermesine tepki gösterdi

Lefkoşa

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz’de görev yapan ABD 6. Filo'ya bağlı USS Arleigh Burke isimli güdümlü füze destroyeri ile USS Roosevelt gemisinin 27 Temmuz'da GKRY'deki Limasol Limanı'na ulaştıkları hatırlatıldı.

Açıklamada, ABD'nin Güney Kıbrıs'a savaş gemisi göndermesinin, ABD yönetiminin Güney Kıbrıs'a askeri konularda verdiği desteğin bir göstergesi olduğu vurgulandı.

GKRY'nin, ABD'den aldığı destekle saldırgan tavırlarını artırdığı ve devam ettirdiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"GKRY'nin ABD gibi bir ülkeden açık bir şekilde askeri destek alması, Kıbrıs meselesindeki hakimiyetçi zihniyetini devam ettirmesine neden olmaktadır. ABD ve GKRY arasında askeri alanda yapılan bu işbirliğinin, GKRY tarafından ülkemize karşı bir tehdit unsuru olarak kullanılmak istendiği açıktır. Bu durum karşısında, KKTC Devleti olarak, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak amacıyla Anavatan Türkiye ile birlikte gereken her türlü adımı atmaktan imtina etmeyeceğimizi ifade etmek isteriz."

Açıklamada, ABD'nin GKRY'ye uyguladığı silah ambargosunu 2 yıl önce kaldırdığı belirtilerek, "ABD donanmasına ait savaş gemilerinin adaya gönderilmeye devam edilmesi, gerginliği artırmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan terörist teslim oldu
Denizli Çivril'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir Urla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Sakarya'da çıkan yangında 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü
Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

KKTC, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne savaş gemileri göndermesine tepki gösterdi

KKTC, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne savaş gemileri göndermesine tepki gösterdi

WSJ: ABD, Ukrayna'ya gönderilecek F-16'ları gelişmiş silah sistemleriyle donatacak

Kamala Harris'in başkan yardımcılığı adayı listesi şekilleniyor

ABD'den, Filipinler ordusunun modernizasyon programına 500 milyon dolar destek

ABD'den, Filipinler ordusunun modernizasyon programına 500 milyon dolar destek
ABD'de 94 farklı bölgede çıkan orman yangınları sürüyor

ABD'de 94 farklı bölgede çıkan orman yangınları sürüyor
ABD'nin California eyaletindeki orman yangınlarında 370 bin dönümden fazla alan yandı

ABD'nin California eyaletindeki orman yangınlarında 370 bin dönümden fazla alan yandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet