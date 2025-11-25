Dolar
42.43
Euro
49.10
Altın
4,140.51
ETH/USDT
2,910.10
BTC/USDT
86,995.00
BIST 100
10,920.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Kızılhaç: Tahmini 204 milyon kişi, silahlı grupların kontrolündeki ve ihtilaflı bölgelerde yaşıyor

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), dünya genelinde tahmini 204 milyon kişinin, silahlı grupların kontrolündeki veya ihtilaflı bölgelerde yaşadığını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
Kızılhaç: Tahmini 204 milyon kişi, silahlı grupların kontrolündeki ve ihtilaflı bölgelerde yaşıyor

Cenevre

ICRC, konuya ilişkin raporunu yayımladı.

Raporda, "Dünya genelinde tahmini 204 milyon kişi, silahlı grupların kontrolünde bulunan veya ihtilaflı bölgelerde yaşıyor. Bu sayı 2021'e göre 30 milyon daha fazla. Bu sayının 74 milyonu silahlı grupların tam kontrolü altında, 130 milyonunun ise silahlı grupların olduğu ihtilaflı bölgelerde yaşıyor." ifadesi kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

60'tan fazla ülkede 383 silahlı grup tespit edildiği kaydedilen raporda, bu grupların üçte birinden fazlasını silahlı çatışmanın tarafları ve bu nedenle uluslararası insancıl hukuka tabi oldukları belirtildi.

Raporda, "Erişim müzakereleri yapmak, yardım sağlamak ve sivillere saygıyı teşvik etmek için (silahlı) bu grupların yaklaşık dörtte üçüyle temas halindeyiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

İnsani yardım kuruluşlarının, silahlı grupların tutumu nedeniyle bu bölgelerde yaşayan topluluklara ulaşmakta büyük engellerle karşılaştığına işaret edilen raporda, bu engellerin, erişimi engelleyen güvensiz koşullardan devletler tarafından uygulanan yasal ve idari kısıtlamalara kadar uzandığına işaret edildi.

Raporda, "Silahlı çatışmanın tüm taraflarını uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeye, sivillerin korunmasını sağlamaya ve tarafsız insani yardım erişimini ve katılımını kolaylaştırmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM'den "Büyük Marmara Depremi Tatbikatı, İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi" iddialarına yalanlama
İstanbul'da "casusluk" operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
İzmir Buca'da belediye şantiyesinde çöp depolanmasına tepki
Samsun'da bu yılki gıda denetimlerinde işletmelere 20 milyon lirayı aşkın ceza kesildi
Şanlıurfa Adliyesinde meydana gelen patlamada 1 personel yaralandı

Benzer haberler

Kızılhaç: Tahmini 204 milyon kişi, silahlı grupların kontrolündeki ve ihtilaflı bölgelerde yaşıyor

Kızılhaç: Tahmini 204 milyon kişi, silahlı grupların kontrolündeki ve ihtilaflı bölgelerde yaşıyor

Kızılhaç, Sudan'da insani dramın yaşandığı Faşir'de halka yardım için erişim talep ediyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet