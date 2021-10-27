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Dünya

Kızılhaç, çatışmaların yoğunlaştığı Etiyopya'ya acil insani yardım çağrısı yaptı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi ile ordu arasında çatışmaların yoğunlaştığı Etiyopya'da sivillere acil insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu.

Ömer Faruk Yıldız   | 27.10.2021
Kızılhaç, çatışmaların yoğunlaştığı Etiyopya'ya acil insani yardım çağrısı yaptı

Cenevre

ICRC Başkanı Peter Maurer, 3 günlük Etiyopya ziyaretinin ardından komitenin Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında ülkedeki son durumu değerlendirdi.

Ülkenin kuzeyindeki Tigray ve komşu kentlerde çatışmaların son haftalarda yoğunlaştığına dikkati çeken Maurer, "Yaşanan çatışmalar, günlük ihtiyaç malzemelerinin tedarikini engellemiş ve sağlık sistemini felç hale getirmiştir. Siviller, en hayati ihtiyaçlarını temin etmekten yoksun durumdadır." dedi.

Maurer, çatışmaların günlük hayatı olumsuz etkilediği bölgelerde çok sayıda ailenin acil gıda ve tıbbi malzeme ihtiyacı olduğunu vurguladı ve durum bu şekilde devam ederse sivillerin uzun süreli sağlık problemleri çekebileceği uyarısında bulundu.

Çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişinin yerinden edildiğini kaydeden Maurer, "ICRC, çatışmalardan etkilenen sivillere insani yardım ulaştırabilmek için çabalarını sürdürmektedir, fakat güvenlik sorunları ve sivillerin olduğu bölgelere ulaşım zorluğu, insani yardıma imkan tanımamaktadır. Tarafsız, bağımsız ve insani adımlar atmak hayati önem taşımaktadır. Çatışmaya taraf olan unsurlar, insani yardımın gerekli bölgelere acilen dağıtılmasını öncelemeli ve kolaylaştırmalıdır." diye konuştu.

Etiyopya ordusunun, Kasım 2020'de isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne karşı başlattığı operasyonlar halen sürüyor.

Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden ederken bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

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