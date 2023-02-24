Kış aylarında az yağış alan İtalya, bir kez daha kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya
İtalya'da 2022 yazının ardından kış aylarında da yağışların az olması, kuraklık endişesini yeniden gündeme taşırken tarım sektöründe de alarm zillerinin çalmasına yol açtı.
Roma
İtalya'da ilk kez geçen yaz ciddi şekilde yaşanan ve özellikle tarım sektöründe yaklaşık 6 milyar avroluk zarara yol açtığı kaydedilen kuraklık sorunu, kış aylarında da yağış oranlarının düşük kalması sebebiyle yeniden ortaya çıktı ve ülkenin öncelikli gündem maddesi haline geldi.
Ülkede özellikle kuzeydeki su kaynaklarının kuraklıktan etkilendiği dikkati çekiyor.
İklim araştırmaları vakfı CIMA'ya göre, Alpler'deki kar oranı son 10 yılın ortalamasına kıyasla bu kış yüzde 53 daha az olurken bu durum, tarımsal üretimin ana unsurlarından olan ülkenin 652 kilometre uzunluğuyla en uzun nehri Po'nun su seviyesine de yansıdı. Po'nun su seviyesinin son 10 yıla göre bu yıl yüzde 61 daha az olduğu belirtildi.
Diğer taraftan, Büyük Göller Konsorsiyumu'nun verilerine göre, tarımsal üretim açısından önemli su kaynaklarından Maggiore Gölü'nün doluluk oranı yüzde 38,5, Como Gölü'nün yüzde 18,8, Iseo Gölü'nün yüzde 15,7, Garda Gölü'nün de yüzde 36,4 oldu.
2022 yaz aylarında tarihinin son 70 yıldaki en şiddetli kuraklığıyla mücadele etmek durumunda kalan İtalya'da kışın yaşanan bu son kuraklığın tarım sektörü haricinde, su kaynaklarından sorumlu konsorsiyum ANBI'ye göre gelecek aylarda en az 3,5 milyon İtalyan'ın şebeke suyuna erişimde sıkıntı çekmesine yol açma riski var.
Ülke basınının da ilgi gösterdiği kuraklıkla ilgili haber ve yorumlarda, az yağışlı mevsim koşullarının sürmesi halinde kuraklık kaynaklı toplam zararın geçen yılki 6 milyar avroyu da geçerek 8 milyar avroyu bulabileceğine işaret edildi.
Başbakan Giorgia Meloni de konuyla ilgili bakanlarını kuraklık konusunu görüşmek üzere 1 Mart'ta olağanüstü toplantıya çağırırken Anadolu Ajansı, kuraklık dolayısıyla sıkıntı çeken kuzeydeki bölgelerden Lombardiya'daki durumu yerinde inceledi.
Kuzey bölgelerde tarım sektörü acı çekmeye başlamış durumda
İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) Milano-Lodi Sorumlusu Luigi Simonazzi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Şu anki durum itibarıyla, Şubat 2022'den çok daha kötü bir haldeyiz." dedi.
Simonazzi, tarımsal üretim için önemli olduğunu belirttiği Maggiore ile Iseo göllerinin yaklaşık 5'te bir oranında dolu olduğuna işaret ederek, bu göllerdeki suyun özellikle yaz aylarında tarımsal üretimde kullanıldığını, bu nedenle önemli olduğunu dile getirdi.
Po Nehri'nin bir dönem kurak dönemlerdeki kapasitesiyle dahi "büyük nehir" olarak anıldığını anımsatan Simonazzi, "Şimdi özellikle de Piyemonte Bölgesi'nin bazı noktalarında nehir yatağındaki kumsalların göründüğü bir halde." diye konuştu.
Coldiretti yetkilisi, İtalya'da kuraklığın risklerine dikkati çekerek, "Geçen yılki gibi bir dönem geçirme riski söz konusu ve bu da tarım sektöründeki firmaların katlanamayacağı bir durum." ifadesini kullandı.
"Yağış gelmesini bekliyorum, aksi takdirde mahsulü değiştirmek zorunda kalacağım"
Lombardiya Bölgesi'ndeki çiftliğinde çeşitli mahsuller yetiştiren Fabio Camisani de "Kuraklık içerisindeyiz. Tarlamız tamamen kuru vaziyette ki bu dönemde nemli olması gerekirdi ama kumla karşı karşıyayız." dedi.
Camisani, üretim için önceden pirinç tohumu ayırdığını anlatarak, "Havanın değişmesini ve yağış gelmesini bekliyorum, aksi takdirde mahsulü değiştirmek zorunda kalacağım." yorumunu yaptı.
Geçen yılki kuraklık nedeniyle yaşadığı kayba da değinen Camisani, şunları kaydetti:
"Benim firmam, geçen sene 250 ton pirinç kaybetti. Bu yıl da bütün ürünü kaybetme riski söz konusu. Geçen sene şirketin bir kısmını feda ederek bu krizi atlattık. Bu yıl da böyle devam ederse pirinç dahi ekmeyeceğiz. Bir diğer sorun ise geçen yıl pirinç üretimi olmadığı için bu sene tohumun maliyeti 3 kat arttı. Her şey artıyor, o da arttı."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.