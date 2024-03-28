Dolar
32.34
Euro
34.87
Altın
2,220.97
ETH/USDT
3,567.80
BTC/USDT
70,830.00
BIST 100
9,079.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te şiddetli rüzgar nedeniyle "acil durum" ilan edildi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te şiddetli rüzgar nedeniyle "acil durum" ilan edildiği bildirildi.

Nazir Aliyev Tayfur  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te şiddetli rüzgar nedeniyle "acil durum" ilan edildi

Bişkek

Bişkek Belediyesi basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, şiddetli rüzgarın hızı akşam saatlerinde saniyede 25 metreyi aştı.

Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aybek Chunusaliev, şiddetli rüzgar nedeniyle acil durum ilan etti.

Bişkek'te etkili olan şiddetli rüzgar, aralarında 19 okul ve anaokulu binasının da bulunduğu bazı yapılarda hasara neden oldu.

Parklarda ve yol kenarlarında ağaçların devrilmesi sonucu birçok parkın yanı sıra toplu taşıma araçları ile özel araçlar da zarar gördü.

Belediye Başkanı Chunusaliev, kentte temizlik çalışmalarının sabaha kadar tamamlanması talimatı verdi.

Bişkek'te rüzgar, akşam saatlerinde yağmuru da beraberinde getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'in Gazze'ye saldırıları binlerce kişi tarafından protesto edildi
Tekirdağ'da 5 bin kişi birlikte iftar yaptı
Bakan Uraloğlu: İstanbul depremine karşı ulaştırma yapılarıyla ilgili önlemlerimizi aldık
Bakan Fidan, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi
Kahramanmaraş'ta depremde 109 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi B Blok'a ilişkin davanın görülmesine devam edildi

Benzer haberler

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te şiddetli rüzgar nedeniyle "acil durum" ilan edildi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te şiddetli rüzgar nedeniyle "acil durum" ilan edildi

Porto Riko'da dang humması vakalarında artış nedeniyle acil durum ilan edildi

Kırgızistan'da Nevruz Bayramı sofralarını kazanda pişirilen ekmekler süslüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet