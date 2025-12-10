Dolar
Brann Teknik Direktörü Freyr Alexandersson ve futbolcu Vetle Dragsnes, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacakları maça ilişkin Brann Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
Dünya

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu erken milletvekili seçim sonuçlarını onayladı

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu (MSK), ülkede 30 Kasım'da yapılan erken milletvekili seçimlerinin nihai sonuçlarını resmen onayladı.

Nazir Aliyev Tayfur  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu erken milletvekili seçim sonuçlarını onayladı Fotoğraf: Nazir Aliyev Tayfur/AA

Bişkek

MSK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen erken parlamento seçiminin kesin sonuçları kabul edildi.

Yaklaşık 4 milyon 300 bin kayıtlı seçmenden 1 milyon 584 bin 446'sı sandık başına gitti. Seçime, katılım oranı yüzde 36,90 olarak gerçekleşti.

30 seçim bölgesinden 29'unda seçimi kazanan adayların listesi onaylanırken, 13 numaralı seçim bölgesinde seçim kanununun gereklerinin ihlal edilmesi nedeniyle sonuçlar geçersiz ilan edildi. Bu bölgede seçimin ne zaman yenileneceği henüz açıklanmadı.

Seçimlerde, Marlen Mamataliyev liderliğindeki Birlik (Intımak) Partisinin yanı sıra toplam 460 bağımsız aday milletvekili olabilmek için yarıştı.

Yeni seçilen Meclisin (Cogorku Keneş) ilk oturum tarihini belirlemesi bekleniyor.

Meclis, cumhurbaşkanı ve meclis seçimleri arasındaki sürenin kısaltılması amacıyla seçim mevzuatında yapılan değişiklikler nedeniyle 25 Eylül'de kendini feshetme kararı almıştı.

