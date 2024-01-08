Dolar
29.89
Euro
32.71
Altın
2,028.15
ETH/USDT
2,223.00
BTC/USDT
43,866.00
BIST 100
7,794.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kırgızistan'da tasarımında değişiklik yapılan ulusal bayrak, Bişkek'te göndere çekildi

Kırgızistan'da tasarımında değişiklik yapılan ülke bayrağı, başkent Bişkek'te törenle göndere çekildi.

Nazir Aliyev Tayfur  | 08.01.2024 - Güncelleme : 08.01.2024
Kırgızistan'da tasarımında değişiklik yapılan ulusal bayrak, Bişkek'te göndere çekildi

Bişkek

Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev ve Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov'un katılımıyla Ala-Too Meydanı'nda tasarımında değişiklik yapılan ülke bayrağını göndere çekme töreni düzenlendi.

Törene Devlet Sekreteri Suyunbek Kasmambetov, Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev, Genelkurmay Başkanı Ruslan Mukambetov, Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev ve 1992'de ülke bayrağının tasarımında yer alan Jusup Matayev ile Bekbosun Jayçıbekov da katıldı.

Askeri bandonun Kırgız Milli Marşı'nı çalmasıyla askerler dev bayrağı göndere çekti.

Meclis Başkanı Şakiyev ve Milletvekili Ulan Primov tarafından hazırlanan "Kırgız Cumhuriyeti Devlet Sembolleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", 22 Aralık 2023'te Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından onaylanmıştı. Buna göre ülke bayrağında bulunan dalga şeklindeki güneş ışınları düzleştirildi ve ortasındaki motifin içinde yer alan çizgi sayısı çoğaltıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Geri dönüştürülmeyen elektronik atıklar doğayı ve insan sağlığını tehdit ediyor
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Mücadele kahramanı Halide Edip dünyayı da kendine hayran bıraktı
Geçen yıl meydana gelen trafik kazalarında 2 bin 984 kişi hayatını kaybetti
Mukaddes üç aylar 12 Ocak'ta başlayacak

Benzer haberler

Kırgızistan'da tasarımında değişiklik yapılan ulusal bayrak, Bişkek'te göndere çekildi

Kırgızistan'da tasarımında değişiklik yapılan ulusal bayrak, Bişkek'te göndere çekildi

Usta sanatçı Ayla Algan son yolculuğuna uğurlandı

Kırgızistan'da vergi bilincini oluşturmak amacıyla 425 bin tüketicinin katıldığı kampanya düzenlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Gemi sanayimiz, ihracat kapasitesiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Gemi sanayimiz, ihracat kapasitesiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır
Türk Kültür ve Miras Vakfı, Türk devletleri arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyor

Türk Kültür ve Miras Vakfı, Türk devletleri arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyor
Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi

Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet