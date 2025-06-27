Dolar
39.88
Euro
46.73
Altın
3,270.40
ETH/USDT
2,406.20
BTC/USDT
106,678.00
BIST 100
9,404.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kırgızistan'da dağ gölünün taşması nedeniyle 950 kişi tahliye edildi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'in yer aldığı Çuy Bölgesi'ne bağlı Issık Ata ilçesindeki Takır-Tor dağ gölünün taşması nedeniyle 950 kişi tahliye edildi.

Nazir Aliyev Tayfur  | 27.06.2025 - Güncelleme : 27.06.2025
Kırgızistan'da dağ gölünün taşması nedeniyle 950 kişi tahliye edildi

Bişkek

Acil Durumlar Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Çuy Bölgesi'ne bağlı Issık Ata ilçesindeki Takır-Tor dağ gölünün taşması, sele neden oldu.

Taşkının yaşandığı bölgedeki Almaluu ile Kebek-Biy köyleri arasındaki köprü yıkıldı.

Selin kapattığı yolun temizlenmesi ve yeniden açılması için 114 personel görevlendirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ekipler, suyun dağdan aşağıya doğru ilerlediği bölgelerdeki bazı yerleşimlerden 950 kişiyi tahliye etti.

Tahliye edilenler, okullara, camilere ve kültür evlerine yerleştirildi.

Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev ve Çuy Bölgesi Valisi Kanat Cumagaziyev, bölgede incelemelerde bulundu.

Barajı aşan suyun, nehir yatağı boyunca akmaya devam ettiği bildirilirken, selden kaynaklanan herhangi bir can veya mal kaybı olmadığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ soruşturmada gözaltına alınan 95 şüpheliden 65'i tutuklandı
Dışişleri Bakanı Fidan: Bölgedeki bütün gelişmelerin yakından takipçisiyiz
Bakan Yumaklı: İzmir Bornova'daki yangın büyük oranda kontrol altına alındı, Bilecik-Sakarya sınırındaki devam ediyor
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2 şüpheli tahliye edildi
Rize'de 50 bin samuray arısı doğaya salındı

Benzer haberler

Kırgızistan'da dağ gölünün taşması nedeniyle 950 kişi tahliye edildi

Kırgızistan'da dağ gölünün taşması nedeniyle 950 kişi tahliye edildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet