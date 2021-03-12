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Dünya

Kırgızistan'da anayasa değişikliği referandumu 11 Nisan'da yapılacak

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "parlamenter" sistemden "cumhurbaşkanlığı" sistemine geçilmesine ilişkin anayasa değişikliği referandumunun 11 Nisan'da yapılmasını öngören kanunu onayladı.

Nazir Aliyev Tayfur   | 12.03.2021
Kırgızistan'da anayasa değişikliği referandumu 11 Nisan'da yapılacak Fotoğraf: Nezir Aliyev/AA

Bişkek

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un onayıyla Kırgızistan halkı, 11 Nisan pazar günü sandık başına gidecek.

Seçmenler, hem yerel yöneticileri hem de ülkenin hükümet sistemini oylayacak.

Anayasa değişikliğinin kabul edilmesi durumunda ülke, "parlamenter" sistemden "cumhurbaşkanlığı" sistemine geçecek.

Yeni düzenlemeye göre parlamentodaki milletvekili sayısı 120'de 90'a indirilecek ve ülkede tavsiye kararı alabilecek Halk Kurultayı adlı yeni bir organ oluşturulacak.

Ülkede 59 siyasi partinin katılacağı yerel seçimler ise 26 şehirde, 420 ilçe ve köyde yapılacak.

1991-2010 yıllarında devlet başkanlığı sistemiyle yönetilen Kırgızistan, 2010'da anayasa referandumuyla parlamenter yönetim sistemine geçmişti.

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