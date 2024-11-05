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Dünya

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: Türkiye, Kırgızistan için kardeş ve stratejik ortak bir ülkedir

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türk ve Kırgız halkının "ortak kaderine inandığını" belirterek, "Türkiye, Kırgızistan için kardeş ve stratejik ortak bir ülkedir." dedi.

Nazir Aliyev Tayfur  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: Türkiye, Kırgızistan için kardeş ve stratejik ortak bir ülkedir

Bişkek

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eş başkanlığında düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Altıncı Toplantısı'nda konuştu.

Türk heyetine "Yürekten hoş geldiniz" demek istediğini söyleyen Caparov, "Türkiye, Kırgızistan için kardeş ve stratejik ortak bir ülkedir. Ben iki ülkenin ve iki halkın ortak kaderine inanıyorum." dedi.

Caparov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeni kurulan "Intımak Ordo" adlı Cumhurbaşkanlığı binasının ilk misafiri olduğunun altını çizdi.


Göçebe halklar için önemi büyük olan Kırgız geleneksel çadırlarını Türkiye'ye teslim ettiklerini aktaran Caparov, iki ülke arasındaki işbirliğinin geldiği seviyeden memnun olduğunu vurguladı.

Kırgızistan, Türk şirketlerini enerji sektörüne yatırıma davet etti

Caparov, Türk şirketlerinden, ülkedeki küçük ve orta ölçekli Hidroelektrik Santralleri'nin (HES) kurulumuna katılma imkanını değerlendirmelerini istedi.

Kırgız ürünlerin Türkiye'ye ihracatının önemine değinen Caparov, Kırgızistan'da üretilen malların Türkiye'ye ihracatında gümrük kolaylığı getirilmesi çağrısında bulundu.

Caparov, dünyadaki gelişmeler doğrultusunda ulaşım ve lojistik konuların öneminin arttığını belirterek, Türkiye'ye ulaşacak Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu projesini hayata geçirdiklerini anlattı.

"Türkiye, tıbbi malzeme ve ilaç üretiminde dünyada lider konumda"

Türkiye'nin tıbbi malzeme ve yüksek kalitede ilaç üretiminde dünyada lider konumda olduğunu belirten Caparov, Kırgızistan'da ilaç fabrikasının kurulmasını talep etti.

Caparov, Ankara-Bişkek-Ankara uçak seferlerinin başladığını anımsatarak, Kırgızistan'da Türk Kültür Günleri etkinliği yapılmasını önerdi.

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