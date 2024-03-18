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Dünya

Kırgız-Tacik sınırının tartışmalı kısmının 10,7 kilometresi daha belirlendi

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınırın tartışmalı 10,7 kilometrelik kısmında daha anlaşma sağlandı.

Nazir Aliyev Tayfur  | 18.03.2024 - Güncelleme : 18.03.2024
Kırgız-Tacik sınırının tartışmalı kısmının 10,7 kilometresi daha belirlendi

Bişkek

Kırgızistan hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamaya göre sınır belirleme heyetleri, 12-17 Mart'ta Tacikistan'ın Sogdiy Bölgesi'ndeki Buston şehrinde bir araya geldi.

Çalışma grupları, Kırgız-Tacik devlet sınırının 10,7 kilometresinde daha anlaşmaya vararak protokol imzaladı.

Bir sonraki görüşme Kırgızistan'da yapılacak.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki yaklaşık 970 kilometrelik sınırın 503 kilometresine ilişkin tartışma yaşanıyordu.

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