Dolar
35.97
Euro
37.22
Altın
2,861.91
ETH/USDT
2,626.70
BTC/USDT
96,172.00
BIST 100
9,951.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

KİK, Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan'da kurulmasına yönelik açıklamasını kınadı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan topraklarında kurulması yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Mehmet Nuri Uçar  | 09.02.2025 - Güncelleme : 09.02.2025
KİK, Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan'da kurulmasına yönelik açıklamasını kınadı

İstanbul

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun açıklamalarını "tehlikeli ve sorumsuzca" nitelendirerek, en sert ifadelerle kınadıklarını belirtti.

Budeyvi, söz konusu açıklamanın, işgalci İsrail güçlerinin uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler ilkelerine, anlaşmalarına ve devletlerin egemenliğine yönelik saygısız yaklaşımının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan ve KİK üyesi ülkelerin Filistin halkının meşru haklarını geri kazanmasını destekleyen kararlı ve tutarlı tutumunun altını çizen KİK Genel Sekreteri Budeyvi, söz konusu ülkelerin bölgesel ve uluslararası forumlarda Filistin davasını, iki devletli çözümün gerekliliğini ve 1967'den bu yana işgal altındaki tüm Filistin toprakları üzerinde Filistin halkının egemenliğini desteklediğini vurguladı.

Budeyvi, KİK'in, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını ve Arap Barış Girişimi ve uluslararası meşru kararlar uyarınca mültecilerin geri dönüşünün sağlanmasını desteklemek için gösterdikleri büyük ve değerli çabalara dikkati çekti.

KİK Genel Sekreteri Budeyvi, uluslararası topluma, bölgenin ve tüm dünyanın güvenliğine ve istikrarına yönelik tehdit ve tehlike oluşturan İsrail'in bu saldırgan açıklamalarına karşı ciddi ve kararlı bir duruş sergileme çağrısını bir kez daha yineledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, resmi ziyaret için bulunduğu Washington'da 7 Şubat'ta İsrail'in Kanal 14 televizyonuna yaptığı açıklamalarda, Suudi Arabistan'ı hedef almıştı.

Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme için bağımsız Filistin devletinin kurulması şartı sunmasına ilişkin görüşü sorulan Netanyahu, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler. (Suudi Arabistan) Geniş topraklara sahipler." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkisini artırdı
İstanbul'da "viyadük düzenleme çalışması" metro hattındaki yolcuları mağdur etti
Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı seferler yarın yapılamayacak
Yurt genelinde hafta boyunca soğuk hava etkisini sürdürecek

Benzer haberler

KİK, Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan'da kurulmasına yönelik açıklamasını kınadı

KİK, Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan'da kurulmasına yönelik açıklamasını kınadı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet