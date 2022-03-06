Dolar
14.22
Euro
15.53
Altın
1,970.17
ETH/USDT
2,668.70
BTC/USDT
39,437.00
BIST 100
1,990.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara’da partisinin Genişletilmiş Divan Toplantısı'nda konuşuyor Irpin'de tahliye için toplanan sivillerin birkaç metre uzağında patlama meydana geldi. Saldırı anı AA ekibi tarafından görüntülendi
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Kiev yakınlarındaki İrpin’de siviller, çatışmalar arasında tahliye edilmeye çalışılıyor

Ukrayna güçleri, başkent Kiev yakınlarındaki İrpin’de, Rus güçleri ile yaşanan çatışmaların altında bölgede yaşayan sivilleri tahliye etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Mustafa Deveci   | 06.03.2022
Kiev yakınlarındaki İrpin’de siviller, çatışmalar arasında tahliye edilmeye çalışılıyor Fotoğraf: Emin Sansar/ AA

Kiev

Kiev yakınında stratejik öneme sahip İrpin’de, Ukrayna ve Rus güçleri arasında çatışmalar sürüyor.

Çatışmalar nedeniyle bölgede şiddetli patlamalar yaşanıyor.

Patlamalar nedeniyle dumanların yükseldiği bölgede siviller, tahliye edilmeye çalışılıyor.

Çok sayıda çocuk ve yaşlının da bulunduğu siviller, patlama bölgesinden kaçmak için evlerini terk ederek yanlarına aldıkları birkaç eşya ile Kiev’e geçmeye çabalıyor.

Ukrayna güçleri, İrpinlileri tahliye etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Buradan tahliye edilenler yakındaki bölgeden Kiev’e taşınıyor.

Çatışmalardan kaçarak Kiev yakınlarına gelen İvan Kaşirskiy, AA muhabirine İrpin’de durumun oldukça kötü olduğunu belirtti.

Kaşirskiy​​​​​​​, Ukrayna güçlerinin yardımıyla tahliye edildiğini belirterek, "Ne elektriğimiz var ne suyumuz. Telefon haftaları çalışmıyor. Eşyalarımızı alarak köprüden geçtik." dedi.

İrpin’de zor günler geçirdiklerini dile getiren Kaşirskiy​​​​​​​, "Evimizin olduğu bölgede herhangi bir askeri bölge yok ama bombalar düşüyor. Bu gece uyumadık. Şiddetli patlamalar vardı, koridorda durduk, durum çok berbattı." diye konuştu.

Kaşirskiy​​​​​​​, annesi ve bazı akrabalarının Polonya’ya geçtiğini, kendisinin de​​​​​ birkaç gün Kiev’de kalıp duruma göre ne yapacağına karar vereceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 32 bin 389 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca'dan 'maske' uyarısı: Risk durumunda mutlaka kullanılmalı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 958 bini geçti
Yunanistan'da açık alanda maske zorunluluğuna son verildi
Kovid-19'da düşüş trendi devam edecek

Benzer haberler

Kiev yakınlarındaki İrpin’de siviller, çatışmalar arasında tahliye edilmeye çalışılıyor

Kiev yakınlarındaki İrpin’de siviller, çatışmalar arasında tahliye edilmeye çalışılıyor

Ukrayna'dan tahliye edilen Türk iş adamlarının aklı savaş bölgesindeki insanlarda

Ukrayna’da çatışmaların sürdüğü İrpin kentinde siviller kaçmaya çalışıyor

Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkelerine dönen Azerbaycanlılar Türkiye'ye destekleri için minnettar

Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkelerine dönen Azerbaycanlılar Türkiye'ye destekleri için minnettar
Ukrayna asıllı milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'in savaş üzüntüsü

Ukrayna asıllı milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'in savaş üzüntüsü
Savaşın göçe zorladığı masum yüzler: Çocuklar

Savaşın göçe zorladığı masum yüzler: Çocuklar